Журналисты и общественники в ВКО будут контролировать закуп медтехники в регионе

В этом году из областного бюджета на оснащение медицинских учреждений современным оборудованием выделена рекордная сумма – 6 миллиардов тенге.

По поручению акима ВКО Даниала Ахметова в Восточном Казахстане создадут пул критически настроенных журналистов и общественников, которые будут контролировать ведение дорожных работ и закуп медицинской техники в регионе, передает передает Timeskz.kz





Об этом Даниал Ахметов сообщил сегодня на заседании областного акимата.





В этом году из областного бюджета на оснащение медицинских учреждений современным оборудованием выделена рекордная сумма – 6 миллиардов тенге.





Глава региона поручил в ближайшее время разработать и предоставить ему график конкурсных закупок высокотехнологичного оборудования для клиник и больниц.





– Мы пригласим журналистов, которые остро пишут о здравоохранении, и общественников, – сказал Даниал Ахметов. – Я сам сформирую пул, который будет осуществлять общественный контроль за госзакупками в этой сфере.

Акимам Усть-Каменогорска и Семея поручено представить для этого график дорожных работ, за которыми также будут наблюдать общественники.



