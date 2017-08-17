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Журналисты и общественники в ВКО будут контролировать закуп медтехники в регионе

17 августа 2017, 09:13

В этом году из областного бюджета на оснащение медицинских учреждений современным оборудованием выделена рекордная сумма – 6 миллиардов тенге.

По поручению акима ВКО Даниала Ахметова в Восточном Казахстане создадут пул критически настроенных журналистов и общественников, которые будут контролировать ведение дорожных работ и закуп медицинской техники в регионе, передает Timeskz.kz.

Об этом Даниал Ахметов сообщил сегодня на заседании областного акимата.

В этом году из областного бюджета на оснащение медицинских учреждений современным оборудованием выделена рекордная сумма – 6 миллиардов тенге.

Глава региона поручил в ближайшее время разработать и предоставить ему график конкурсных закупок высокотехнологичного оборудования для клиник и больниц.

– Мы пригласим журналистов, которые остро пишут о здравоохранении, и общественников, – сказал Даниал Ахметов. – Я сам сформирую пул, который будет осуществлять общественный контроль за госзакупками в этой сфере.

Акимам Усть-Каменогорска и Семея поручено представить для этого график дорожных работ, за которыми также будут наблюдать общественники.


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