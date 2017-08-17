Королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине принца

Королевский двор Саудовской Аравии заявил, что скончался принц Бандар бин Фад бин Саад бин Абдулрахман Аль Сауд, передает передает РИА Новости со ссылкой на саудовское агентство новостей SPA.





Принц ушел из жизни в среду, в четверг состоится церемония, где будут произноситься молитвы за усопшего, отмечает агентство. Причина его смерти не называется.





Около десяти дней назад, 8 июля, королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине еще одного принца — Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда. Агентство Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщало, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.



