Королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине принца
17 августа 2017, 09:13
Причина его смерти не называется.
Королевский двор Саудовской Аравии заявил, что скончался принц Бандар бин Фад бин Саад бин Абдулрахман Аль Сауд, передает РИА Новости со ссылкой на саудовское агентство новостей SPA.
Принц ушел из жизни в среду, в четверг состоится церемония, где будут произноситься молитвы за усопшего, отмечает агентство. Причина его смерти не называется.
Около десяти дней назад, 8 июля, королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине еще одного принца — Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда. Агентство Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщало, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.
Фото: AFP 2017 / Saul Loeb.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873454-16b50ffb47b1f5e533afc3670f766d8d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...