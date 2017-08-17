Освобожден от должности посол РК в Туркменистане

Освобожден от должности посол РК в Туркменистане, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Указом Главы государства Нурбаев Орман Каримович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане в связи с переходом на другую работу», - говорится в сообщении.

Нурбаев Орман Каримович родился 12 декабря 1966 года в селе Караул Семипалатинской области. В 1987 году окончил учебу в Красноярском высшем командном училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 1997 году завершил Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК.

В разные годы работал начальником радиолокационной станции в разных в/ч, менеджером, затем генеральным директором благотворительного коммерческо-предпринимательского центра «Нарбота». С 1997 года по 2000 занимал должность третьего, второго, первого секретаря, затем начальника отдела Министерства иностранных дел. Занимал должность первого секретаря в посольствах РК в Малайзии, Таджикистане, Узбекистане. Был заведующим сектором Ситуационного центра Управления внутренней политики Администрации Президента РК. С 2006 по 2007 годы занимал пост Директора департамента международных отношений МЭБП Республики Казахстан. С сентября 2007 по декабрь 2012 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Монголии. С декабря 2012 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Туркменистане.