Сменился полномочный представитель РК в Постоянном совете при ОДКБ

Указом главы государства Иманалиев Жаныбек Абдулакимович назначен Полномочным представителем Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Распоряжением главы государства Алесин Владимир Иванович освобожден от должности Полномочного представителя Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности в связи с достижением пенсионного возраста

Алесин Владимир Иванович родился 5 августа 1954 года в городе Котельнич.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алма-Атинский энергетический институт (1976),

Инженер-электрик;

·Алма-Атинский институт политологии и управления (1992, заочно),

Политолог

Научные звания, степени, деятельность:

· Доктор политических наук, тема диссертации: «Региональная интеграция как фактор устойчивого развития Республики Казахстан» (2007);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол (09.2000)

Трудовой стаж:

·Инженер, старший инженер Алма-Атинского предприятия электрических сетей (1976-1982);

· Старший референт, начальник отдела Алма-Атинского облисполкома (1982-1987);

· Старший инструктор, старший референт, заведующий сектором Президиума Верховного Совета КазССР (1987-1989);

· Инструктор, политорганизатор, ответорганизатор отдела организационно-партийной и кадровой работы ЦК Компартии Казахстана (1989-1991);

· Главный инспектор, первый заместитель заведующего отделом организационно-инспекторским и территориального развития Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (1991-1994);

· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (1994-1997);

·Заместитель Министра - директор департамента СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (06.-11.1997);

·Вице-Министр - директор 2-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997-1998);

·Вице-Министр иностранных дел Республики Казахстан (02.-08.1998);

·Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Беларуси и по совместительству постпред при уставных органах СНГ (08.1998-03.2003);

·Полномочный представитель Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) (с 08.2005)