Стрельба на свадьбе в ЮКО: пострадали две женщины
17 августа 2017, 09:23
Потерпевшие с полученными травмами обратились в районную больницу за медицинской помощью, но вскоре были отпущены домой.
В ЮКО по факту стрельбы на свадьбе возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления государственного языка и информации ДВД ЮКО.
15 августа 2017 года около часа ночи в дежурную часть Сайрамского РУВД поступило сообщение о том, что перед рестораном в с. Аксукент происходит перестрелка. По прибытию на место происшествия полицейские установили, что группа молодых людей в целях привлечения внимания гостей произвели несколько выстрелов в воздух из неустановленного оружия, - говорится в сообщении.
В результате осечки оружия, произошел выстрел, который рикошетом от автомашины «Бентли» попал в двух женщин, 1952 и 1996 г.р. Потерпевшие с полученными травмами обратились в районную больницу за медицинской помощью, но вскоре были отпущены домой.
Как сообщили в пресс-службе, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУВД задержали трех подозреваемых, 1992, 1993 и 1996 г.р., жителей ЮКО, двое из которых ранее судимы. При обыске в доме одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья 12 калибра, два травматических пистолета и патроны различного калибра. У второго подозреваемого, из салона автомашины «Мерседес» изъяли обрез охотничьего ружья 16 калибра.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД и возбудили уголовное дело по двум статья УК РК: 293 «Хулиганство» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Подозреваемые водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование.
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