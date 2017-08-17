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Бывшая учительница рисует невероятный 3D-грим

17 августа 2017, 09:31

Её модели выглядят пустыми внутри или разрезанными на куски.

Бывшая школьная учительница Мими Чой (Mimi Choi) переквалифицировалась в визажистку, и это занятие пришлось ей по душе. При помощи обычной декоративной косметики и кистей Мими научилась создавать леденящие кровь 3D-иллюзии. Её модели выглядят пустыми внутри или разрезанными на куски.



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