Бывшая учительница рисует невероятный 3D-грим

Бывшая школьная учительница Мими Чой (Mimi Choi) переквалифицировалась в визажистку, и это занятие пришлось ей по душе. При помощи обычной декоративной косметики и кистей Мими научилась создавать леденящие кровь 3D-иллюзии. Её модели выглядят пустыми внутри или разрезанными на куски.



