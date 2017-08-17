Посольство Узбекистана переедет из Алматы в Астану

Посольство Узбекистана переедет в столицу Казахстана из Алматы. Об этом стало известно в ходе встречи главы МИД РК Кайрата Абдрахманова и заместителя министра иностранных дел Узбекистана Саидикрама Ниязходжаева, которая прошла сегодня в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы развития казахстанско-узбекского сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей лидеров двух стран, достигнутых по итогам государственного визита в Казахстан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте этого года.

Стороны также рассмотрели график предстоящих двусторонних контактов на различном уровне и международных мероприятий в Центральной Азии.