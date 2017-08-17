Советник Трампа заявил, что США ведёт экономическую войну с Китаем

Эксперт отметил, что Вашингтон может проиграть её, если не изменит своей тактики.

Главный стратег Белого дома Стив Бэннон в интервью изданию The American Prospect заявил о том, что США ведут экономическую войну против Китая, победитель которой станет гегемоном в ближайшие 25–30 лет, передает передает Life





- Для меня экономическая война с Китаем - это всё. И мы должны маниакально сосредоточиться на ней. Если мы продолжим её проигрывать, то через пять - максимум десять лет достигнем точки невозврата, после чего никогда не сможем восстановить свои позиции, - сказал Бэннон.





Он пообещал более агрессивные торговые действия против Пекина и добавил, что Китай не будет делать ничего, чтобы помочь США решить проблему с Северной Кореей. При этом он добавил, что не стоит обращать внимания на пламенную риторику Дональда Трампа.





- Ситуация на Корейском полуострове не имеет военного решения. Пока кто-нибудь не решит ту часть уравнения, в которой десять миллионов жителей Сеула не умирают в первые же полчаса от обычного оружия, решить проблему военным путём невозможно, - подчеркнул Бэннон.



