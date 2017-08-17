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Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

 

Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом военного назначения в четверг стартовала с космодрома Байконур (Казахстан), передает ТАСС.

«С космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», - сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Общее руководство пуском ракеты осуществлял командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля подготовки и проведения запуска космического аппарата.

«Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя «Протон-М» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя», - сообщили в Минобороны РФ.

Контроль осуществлялся наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил.

 

17 августа 2017, 09:52
Источник, интернет-ресурс: ИТАР-ТАСС

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