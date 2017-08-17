В Астане проводят рейды по выявлению стихийных свалок и мусора в неустановленных местах

C начала года за выгруз мусора, снега и слив нечистот в неустановленных местах были привлечены к ответственнности более 140 водителей на сумму свыше 3 млн. тенге.

В Астане с 15 августа по 15 сентября проводится месячник по ликвидации стихийных свалок на территории города с участием Местной полицейской службы ДВД г Астаны, прокуратуры города, Департамента экологии, административной и криминальной полиции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МПС.





«В ходе мероприятий сотрудниками отделения природоохранной полиции МПС УВД района «Есиль» задержан гр. У., 1986 г.р., водитель автомашины марки «САМС» за г/н F169FF, который выгрузил строительный мусор в неустановленном месте, в районе пересечения пр. Туран и пр.Улы дала. Водитель привлечен к административной ответственности по ст.505 ч.2 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства» с наложением штрафа на сумму 68 070 тенге (30 МРП)», - говорится в сообщении.





При проверке было установлено, что вывоз мусора осуществлялся с территории строительного объекта МЖК «Хайвил парк», а также установлена подрядная организация, предоставившая услуги по вывозу строительных отходов.





Строительная компания ТОО «Нigh Vill Kazakstan» привлечена по ст. 505 ч.2 КРКоАП, за засорение городской территории строительными отходами, образование свалки, отсутствие контроля за производством работ с наложением штрафа на сумму 680 700 тенге (300 МРП).





Подрядная организация ИП «Шакеева Т.О.», предоставившая услуги по вывозу мусора и допустившая сброс отходов в неустановленном для этого месте, привлечена по ст. 505 ч.1 КРКоАП, наложен штраф – 68 070 тенге (30 МРП).





В свою очередь, руководством ТОО «Нigh Vill Kazakstan» будет обеспечен вывоз складированного строительного мусора (250 тонн) на городской полигон.





«Лица, по вине которых возникла несанкционированная свалка, привлечены к строгой административной ответственности по статье 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства территории городов», - отметил начальник МПС ДВД Астаны Бакытжан Малыбаев.





По информации МПС, с начала года за выгруз мусора, снега и слив нечистот в неустановленных местах были привлечены к ответственнности 141 водитель на общую сумму свыше 3 млн. тенге.



