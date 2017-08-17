Стойлов о разгроме в Глазго: это разница между еврокубками и чемпионатом Казахстана

Чемпион Казахстана по футболу "Астана" практически потеряла все шансы на выход в групповой этап ЛЧ после первого матча с "Селтиком"

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Станимир Стойлов объяснил разгром своих подопечных в Глазго в первой игре заключительного раунда квалификации плэй-офф Лиги чемпионов огромной разницей в классе их соперников по еврокубкам и по национальному первенству , пишет , пишет Sputnik





"Селтик" в ночь со среды на четверг по времени столицы Казахстана разгромил в Глазго "Астану" со счетом 5:0, причем шотландцы нанесли всего три точных удара в створ ворот Александра Мокина, еще дважды футболисты казахстанского клуба подправляли мячи, летевшие мимо створа, в свои ворота сами.





"Я много раз высказывал свое мнение о том, что существует большая разница между чемпионатом Казахстана и еврокубковыми турнирами. Если честно, я думаю, что мои футболисты проделали сумасшедшую работу до этой игры. Да, сегодняшний результат весьма тяжело воспринять. Однако, чтобы постоянно выступать в Европе, нужно поднять уровень чемпионата страны, вкладывать в футбол деньги и совершать серьезные трансферы", — сказал Стойлов на послематчевой пресс-конференции.





По его мнению, плачевный для "Астаны" результат стал совокупностью как множества индивидуальных ошибок ее игроков, так и более высокого класса игроков ее соперника. "Если мы впредь хотим играть на таком высоком уровне как "Селтик", нужно работать на будущее", — заметил наставник чемпионов Казахстана.





Одновременно он напомнил, что на "Астану" со стороны Союза футбольных европейских ассоциаций наложена финансовая санкция за превышение расходов над доходами, которая будет длиться еще полгода, в течение которых казахстанская команда не сможет покупать игроков, ограничиваясь приглашением свободных агентов. На фоне всех этих обстоятельств болгарский специалист считает попадание клуба в групповой этап Лиги Европы в случае суммарного поражения от "Селтика" "отличным достижением".





Что касается возможности отыграться после 0:5 в Глазго в ответной встрече, которая пройдет в столице Казахстана 22 августа, то Стойлов в нее, похоже, не верит. "Мы постараемся не проиграть в домашних стенах. Если возможно, выигрыш тоже будет хорошим результатом. У нас отличная поддержка со стороны болельщиков. Дома футболисты играют намного лучше", — сказал он.





В свою очередь, наставник "Селтика" Брендан Роджерс заявил, что для его подопечных ответная игра в Астане будет также важна, как и первый матч, несмотря на то, что счет в Глазго ставит их "в привилегированное положение" в сравнении с "Астаной".

"Сегодняшний поединок показал то, насколько наши футболисты могут справляться с давлением, использовать открытые пространства на поле, играть нестандартным способом", — заявил Роджерс. И пообещал, что в столице Казахстана его футболисты вновь будут стремиться показать свой максимум, позволивший им устроить в домашней игре "фантастическое представление".





Победитель двухматчевого противостояния между этими соперниками сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие отправятся в групповой этап Лиги Европы. "Астана" и "Селтик" уже встречались в квалификации Лиги чемпионов на стадии третьего раунда год назад, и тогда шотландский клуб взял верх, победив дома 2:1 и сыграв вничью 1:1 в столице Казахстана.



