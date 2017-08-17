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60-летнего клоуна оштрафовали на 20 тысяч долларов за поцелуй школьницы

17 августа 2017, 10:13

По словам несовершеннолетней жертвы, мужчина начал приставать к ней, когда они оказались у него в номере.

Всемирно известный клоун был признан виновным в сексуальном домогательстве к 14-летней девочке. Суд приговорил 60-летнего Дэвида Ларибле к штрафу в $20 тыс. и депортации на пять лет из Швейцарии, сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.

Обвинение против артиста было выдвинуто ещё в прошлом году, но Ларибле удалось сбежать от следствия. Прокурор Цюриха Франсуаза Стадельманн сообщила, что мужчина, который в то время выступал в большом швейцарском цирке Knie, насильно поцеловал школьницу, в частности в зону декольте, и гладил её по спине.

Сама девочка рассказывает, что клоун напал на неё, когда они пришли в его номер в отеле Цюриха. Однако сам Ларибле уверят, что этого не было. По словам артиста, школьница призналась ему, что никогда не целовалась, на что он ответил, что всё ещё впереди. Кроме того, адвокат уточнил, что Лабрибле обнялся с девочкой в знак приветствия и на прощание.

"В моих объятиях не было никакого сексуального подтекста. Мне 60 лет, и я всю жизнь работал, чтобы добиться моего нынешнего успеха. Ясно одно: я не педофил, и я в ужасе от таких людей. Но теперь никто не хочет со мной работать...", - сказал Дэвид Ларибле.

После ареста Ларибле остался без работы. Его адвокат утверждает, что девочка выдумала эту историю и на самом деле клоун не сделал ничего плохого. Впрочем, суд посчитал иначе.

Фото: Facebook/David Larible.

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