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Казахстанские пограничники уничтожили 2 тонны конопли

17 августа 2017, 10:13

Это более 2 300 кустов, которые были обнаружены в ходе осмотра участка.

Казахстанские пограничники выявили и пресекли попытку незаконного распространения наркотического вещества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК

Казахстанские пограничники Кызылординского пограничного отряда в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Көкнәр-2017» задержали троих граждан Казахстана, осуществлявших культивацию наркосодержащего растения – конопля, весом 2 тонны. Это более 2 300 кустов, которые были обнаружены в ходе осмотра участка.



Находка была изъята и уничтожена совместно с представителями взаимодействующих и правоохранительных органов.



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