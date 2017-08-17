Казахстанские пограничники уничтожили 2 тонны конопли

Это более 2 300 кустов, которые были обнаружены в ходе осмотра участка.

Казахстанские пограничники выявили и пресекли попытку незаконного распространения наркотического веществ а, сообщает а, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК





Казахстанские пограничники Кызылординского пограничного отряда в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Көкнәр-2017» задержали троих граждан Казахстана, осуществлявших культивацию наркосодержащего растения – конопля, весом 2 тонны. Это более 2 300 кустов, которые были обнаружены в ходе осмотра участка.









Находка была изъята и уничтожена совместно с представителями взаимодействующих и правоохранительных органов.







