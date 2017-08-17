Контрабанда животных: Казахстанка пыталась провезти через границу попугаев и черепах
17 августа 2017, 10:19
При досмотре багажа у задержанной были обнаружены 40 живых попугая и 30 живых черепах.
На казахстанско-российской границе пресечен провоз попугаев и черепах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Через границу контрабандой 41-летняя гражданка Казахстана пыталась провезти попугаев и черепах. Казахстанка была задержана нарядом пункта пропуска «Кайрак авто» Костанайского пограничного отряда на рейсовом автобусе «Костанай - Екатеринбург».
При досмотре багажа у задержанной были обнаружены 40 живых попугая и 30 живых черепах.
"Разрешительные документы на груз отсутствуют", - говорится в сообщении.
Проинформированы представители взаимодействующих органов Карабалыкского района.
Фото: газета "Литер"
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