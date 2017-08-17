Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Контрабанда животных: Казахстанка пыталась провезти через границу попугаев и черепах

17 августа 2017, 10:19

При досмотре багажа у задержанной были обнаружены 40 живых попугая и 30 живых черепах.

На казахстанско-российской границе пресечен провоз попугаев и черепах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Через границу контрабандой 41-летняя гражданка Казахстана пыталась провезти попугаев и черепах. Казахстанка была задержана нарядом пункта пропуска «Кайрак авто» Костанайского пограничного отряда на рейсовом автобусе «Костанай - Екатеринбург».

При досмотре багажа у задержанной были обнаружены 40 живых попугая и 30 живых черепах.

"Разрешительные документы на груз отсутствуют", - говорится в сообщении.

Проинформированы представители взаимодействующих органов Карабалыкского района.

Фото: газета "Литер"

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...