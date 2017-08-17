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Хакеры взломали социальные сети телеканала HBO

17 августа 2017, 10:28

В конце января хакеры из OurMine взломали аккаунты американского телеканала CNN в Facebook, в частности CNN International и CNN Politics.

Хакерская группировка OurMine взломала учетные записи американского телеканала HBO в Twitter и Facebook. Об этом сообщает Variety, передает РБК.

Скриншот хакерского сообщения опубликовал в своем Twitter главный редактор Variety Эндрю Валленштайн.

«Привет, OurMine здесь, мы просто тестируем вашу защиту, команда HBO, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обновить систему безопасности» — указывается в сообщении, размещенном хакерами в учетной записи телеканала в Twitter. Вскоре телеканал получил доступ к своему Twitter-аккаунту и удалил сообщения от хакеров.

В конце января хакеры из OurMine взломали аккаунты американского телеканала CNN в Facebook, в частности CNN International и CNN Politics.

«Привет, это OurMine. Мы просто тестируем вашу защиту, пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейшей информации», — указывалось в сообщениях, опубликованных хакерами на обеих страницах. Хакеры также оставили свой логотип на странице CNN Politics. Через полчаса телеканал получил доступ к аккаунтам и смог удалить хакерские сообщения.

За неделю до этого хакерская группировка OurMine взломала аккаунт газеты The New York Times в Twitter, а именно New York Times Video. В нем они разместили сообщение о ракетном ударе России по США.

[«В Сеть утекло сообщение Владимира Путина, в котором говорится о ракетном ударе России по США», — говорилось в сообщении хакеров. Вскоре оно был удалено. После этого аккаунт NYT опубликовал твит, в котором говорилось о том, что сообщения были размещены на странице аккаунта «без авторизации».

Фото: kursiv.kz.

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