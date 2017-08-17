Доклад выступления Вице - министра национальной экономики РК А. Жумагулова

(г. Астана, 10 августа 2017 года)





Уважаемые участники брифинга!

25 июля 2017 года на заседании Правительства министр национальной экономики РК Т. Сулейменов доложился о ходе реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» за 1-полугодие текущего года.

В целом, на реализацию Госпрограммы «Нұрлы жол» в 2017 году выделено 484,2 млрд. тенге (из Нацфонда- 319,9 млрд. тенге, из РБ - 144,5 млрд. тенге, софинансирование внешних займов - 19,8 млрд. тенге), из которых освоение за 7 месяцев составило порядка 190 млрд. тенге и увеличилось на 62,9 млрд. тенге по сравнению с 1-полугодием.

Увеличение наблюдается по всем направлениям реализации Госпрограммы.

В автодорожных проектах освоение увеличилось на 35,6 млрд. тенге (c 51,5 млрд. тенге до 87,1 млрд. тенге). В целом, по итогам года ожидаем полное освоение средств, и планируется ввести в эксплуатацию 602 км автодорог.

Справочно:

В 2017 году на строительство автомобильных дорог предусмотрено 259,8 млрд. тенге (НФ - 143,5 млрд. тенге, софинансирование внешних займов - 19,8 млрд. тенге и РБ - 96,5 млрд. тенге).

В модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения увеличилось на 5 млрд. тенге (с 29,3 млрд. тенге до 34,3 млрд. тенге). По итогам года планируется построить и реконструировать порядка 700 км сетей.

Справочно:

На модернизацию тепло-, водоснабжения и водоотведения в 2017 году из средств НФ предусмотрено 53 млрд. тенге.

В сфере образования освоение увеличилось на 11,3 млрд. тенге (с 30,4 млрд. тенге до 41,7 млрд. тенге), и планируется ввести в эксплуатацию 70 объектов по итогам 2017 года.

Справочно:

На строительство объектов образования в 2017 году предусмотрено 71,7 млрд. тенге.

На подведении недостающей инфраструктуры к объектам предпринимательства в рамках «ДКБ 2020» освоение увеличилось на 1,01 млрд. тенге (с 0,29 млрд. тенге до 1,3 млрд. тенге).

Справочно:

На подведение недостающей инфраструктуры к объектам субъектов предпринимательства в 2017 году предусмотрены средства из Нацфонда в размере 10 млрд. тенге.

В развитии логистической инфраструктуры освоение увеличилось на 10 млрд. тенге (с 15 млрд. тенге до 25 млрд. тенге).

Справочно:

Для развития логистической инфраструктуры в 2017 году из средств НацФонда и РБ предусмотрено 55 млрд.тенге (НацФонд -7 млрд. тенге и РБ - 48 млрд. тенге).

Вместе с тем, отмечаем что на заседании Правительства для эффективной реализации Государственной программы «Нұрлы жол» Премьер-Министром Б. Сагинтаевым был дан ряд поручений.

В этой связи, Министерством национальной экономики на ежемесячной основе будем проводить мониторинг по освоению выделенных средств в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол».

В целом, освоение выделенных средств идет согласно плану финансирования, по итогам года ожидаем полное достижение плановых значении по направлениям Госпрограммы.

Более подробно по направлениям доложатся мои коллеги.

Благодарю за внимание!