ЭКСПО рождает прорывные проекты

Среди самых известных технопарков в мире можно назвать Кремниевую долину в США, «София-Антиполисе» во Франции, Кембриджский научный парк в Великобритании и многие другие.

После завершения выставки «ЭКСПО-2017» она станет центром для старта сразу нескольких масштабных проектов. Один из них - Международный технопарк IT-стартапов. Аналогичные проекты успешно работают во всех крупных странах как ответ на активное развитие технологий по всему миру и необходимость сохранять свою конкурентоспособность, сообщает сегодня газета «Деловой Казахстан» в статье «В духе инноваций ЭКСПО».





Поручение о создании Международного технопарка IT-стартапов на базе Корпоративного павильона «Астана ЭКСПО-2017» дал глава государства Нурсултан Назарбаев. По его словам, новый ИТ-центр должен стать платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира. Была поставлена задача сформировать соответствующую инфраструктуру и благоприятные условия, включая налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой режимы.





Среди самых известных технопарков в мире можно назвать Кремниевую долину в США, «София-Антиполисе» во Франции, Кембриджский научный парк в Великобритании и многие другие.





– Сегодня в мире бум стартапов как ответ на ускоряющееся движение в сторону нового технологического уклада и вхождения в Индустрию 4.0. Поэтому стартапное направление требует развития и у нас, и эту инициативу можно только приветствовать, – считает президент Казахстанской ассоциации ИТ-компаний Нурлан Исин.





– Открытие технопарка на территории и после проведения ЭКСПО неслучайно, - поясняет Магжан Мадиев, генеральный директор Фонда развития ИКТ, сооснователь и коммерческий директор успешного стартап-проекта Naimi.kz. - Территория ЭКСПО ассоциируется с местом концентрации технологий будущего. Так и наш технопарк станет местом зарождения инновационного Казахстана. Благодаря ЭКСПО о нашей стране узнали миллионы иностранцев. Посетив Астану, они замечают, насколько быстро развивается наша столица, а инвесторы и стартаперы видят в этом развитии возможности для реализации своих проектов.







