Инновационный Казахстан: реалии и задачи
17 августа 2017, 11:30
Поддержка стартапов традиционно ограничивается лишь конкурсами и мероприятиями.
Международный технопарк IT-стартапов, который будет создан на базе выставки «ЭКСПО-2017», призван создать целую систему для комплексного развития инновационных технологий в стране.
До настоящего времени меры по поддержке стартапов носили часто локальный и временный характер, не было хорошей финансовой поддержки, отмечают эксперты в интервью газете «Деловой Казахстан», опубликовавшей сегодня статью «В духе инноваций ЭКСПО». При этом у страны есть прекрасный интеллектуальный потенциал.
– Государство поддерживает стартап-проекты, стимулирует инноваторов и выделяет деньги. Однако кадры уезжают заграницу или работают в Казахстане на иностранный стартап-проект. Мы не можем удержать их, прежде всего, из-за неконкурентной зарплаты, – констатирует Василий Сербин, заведующий кафедрой «Информационные системы» Международного университета информационных технологий, кандидат технических наук, профессор Российской академии естествознания.
По его словам, поддержка стартапов традиционно ограничивается лишь конкурсами и мероприятиями. Слабая мотивация, отсутствие стимулов лежат в основе незаинтересованности молодых заниматься разработками, говорят эксперты.
Свою лепту в слабое развитие стартап-проектов страны вносят и административные барьеры, считает консультант Бизнес-инкубатора ЧУ «Nazarbayev university research and innovation system» (NURIS) Назарбаев университета Айнаш Сеитова.
Что касается финансового вопроса, то здесь важно создать условия для привлечения инвестиций в развитие технологий в стране.
Эти и другие вопросы актуализируют создание Международного технопарка ИТ-стартапов. По словам Президента Нурсултана Назарбаева, новый ИТ-центр должен стать платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира, сформировать соответствующую инфраструктуру и благоприятные условия, включая налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой режимы.
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