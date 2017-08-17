В «Астана Опера» пройдет праздничный концерт «Наша песнь тебе, Казахстан!»

В преддверии Дня Конституции, 26 августа, в Камерном зале «Астана Опера» пройдет праздничный концерт «Наша песнь тебе, Казахстан!» из цикла «Творчество молодых».

В концерте примет участие молодое поколение талантливых солистов-стажеров, пополнивших оперную труппу театра – лауреаты международных конкурсов Назым Сагинтай (сопрано), Малика Минизини (меццо-сопрано), Чингиз Расылхан (бас). На сцену Камерного зала также выйдут лауреаты международных конкурсов Айгерим Аманжолова (сопрано), Алмат Избамбетов (тенор), Азат Малик, Алтынбек Абильда (баритон). К ним присоединятся яркие инструменталисты, также участники и победители многих международных конкурсов – флейтистка Жибек Сапаргалиева и ансамбль скрипачей “Dolce”, партия фортепиано – Раушан Бескембирова.













Вниманию слушателей будут предложены вокальные и инструментальные произведения казахстанских композиторов. Прозвучат любимые слушателями народные песни, романсы, известные арии и дуэты из опер А. Жубанова, М. Тулебаева, Е. Рахмадиева, С. Мухамеджанова и др.