В «Астана Опера» пройдет праздничный концерт «Наша песнь тебе, Казахстан!»
17 августа 2017, 10:38
В концерте примет участие молодое поколение талантливых солистов-стажеров.
В преддверии Дня Конституции, 26 августа, в Камерном зале «Астана Опера» пройдет праздничный концерт «Наша песнь тебе, Казахстан!» из цикла «Творчество молодых».
В концерте примет участие молодое поколение талантливых солистов-стажеров, пополнивших оперную труппу театра – лауреаты международных конкурсов Назым Сагинтай (сопрано), Малика Минизини (меццо-сопрано), Чингиз Расылхан (бас). На сцену Камерного зала также выйдут лауреаты международных конкурсов Айгерим Аманжолова (сопрано), Алмат Избамбетов (тенор), Азат Малик, Алтынбек Абильда (баритон). К ним присоединятся яркие инструменталисты, также участники и победители многих международных конкурсов – флейтистка Жибек Сапаргалиева и ансамбль скрипачей “Dolce”, партия фортепиано – Раушан Бескембирова.
Вниманию слушателей будут предложены вокальные и инструментальные произведения казахстанских композиторов. Прозвучат любимые слушателями народные песни, романсы, известные арии и дуэты из опер А. Жубанова, М. Тулебаева, Е. Рахмадиева, С. Мухамеджанова и др.
- Мы отмечаем один из самых главных праздников нашей республики – День Конституции. Молодое поколение казахстанских артистов, работающих в жанре классической музыки, подготовили для жителей и гостей столицы незабываемый вечер. Назым Сагинтай исполнит знаменитую арию Сары из оперы «Біржан-Сара» и песню «Бақыт вальсі» М. Тулебаева. Малика Минизини представит народную песню «Дудар-ай» и вокальное произведение «Туған жер» А. Абдинурова, а Чингиз Расылхан – романс «Аяулы мекенім» К. Кумисбекова. От имени всех участников хочу поздравить казахстанцев с этим знаменательным днем и пожелать каждой семье мирного неба над головой, крепкого здоровья, достатка и благополучия, чтобы у вас в душе всегда звучала прекрасная музыка, - сказала лауреат международных конкурсов Раушан Бескембирова.
Концерт ведет – Мәдениет қайраткері Маржан Жакенова.
Начало концерта в 18.00.
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