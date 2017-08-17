Заместитель Министра обороны РК встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия
17 августа 2017, 10:39
Встреча состоялась в связи с завершением дипломатической миссии военного атташе при Посольстве Индии в Республике Казахстан.
В Национальном военно-патриотическом центре ВС РК под руководством заместителя Министра обороны РК генерал-лейтенанта Талгата Мухтарова проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Республике Казахстан господином Харш Кумар Джайном и военным атташе Индии полковником Лахбиндер Сингх Лиддером.
Данная встреча состоялась в связи с завершением дипломатической миссии военного атташе при Посольстве Индии в Республике Казахстан.
В ходе встречи заместитель Министра обороны РК генерал-лейтенант Талгат Мухтаров поблагодарил за отличную и плодотворную миссию в развитии двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран и наградил Посла Харш Кумар Джайна и полковника Лахбиндер Сингх Лиддера медалью «Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін».
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