Назначен новый ректор Государственного Медицинского университета города Семей

Приказом Министра здравоохранения РК Ерсин Жунусов назначен ректором Государственного Медицинского университета города Семей.

Ерсин Жунусов - доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальности «Общественное здравоохранение/социальная гигиена и организация здравоохранения» также «травматология и ортопедия».

Трудовую деятельность начал в 1997 году аспирантом кафедры травматологии, ортопедии Семипалатинской государственной медицинской академии. С 2002 по 2003 годы - ассистент, заведующий кафедры травматологии, ортопедии Казахской государственной медицинской академии. С 2002 по 2006 годы заместитель декана лечебного факультета Казахской государственной медицинской академии. В 2006 году назначен руководителем отдела травматологии и ортопедии Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. С 2009 по 2014 годы был заведующим отделения, руководителем отдела, директором по инновациям и науке АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи» Национального медицинского холдинга.

В 2014 году занимал должность заместителя главного врача по инновационной деятельности в городской больнице №1 акимата г. Астана. С апреля по октябрь 2016 года являлся проректором по стратегическому партнерству и международному сотрудничеству Государственного медицинского университета г. Семей. С октября 2016 г. по май 2017 г. работал руководителем Центра политравмы и восстановительной ортохирургии в городской больнице №1 г. Астана.

С мая 2017 г. по сегодняшний день занимал пост проректора по стратегическому партнерству и международному сотрудничеству и исполнял обязанности ректора Государственного медицинского университета г. Семей.

В Казахстане Ерсин Жунусов внедрил более 80 инновационных технологий по организации современных концепций в больничном менеджменте, образовании, диагностики и лечения, организовал многочисленные мастер - классы с ведущими зарубежными специалистами и организаторами здравоохранения, а также осуществлял деятельность по менторству.

Во многих крупных клиниках Казахстана, Ерсин Жунусов внедрил и организовал современные концепции и технологии лечения.

Ерсин Жунусов является автором 22 пред патентов на изобретение, 1 инновационного патента РК, 8 методических рекомендаций, 170 научных статей. Передовые статьи опубликованы в Японии, США, Польше, Китае, России и на Украине.

Награжден Благодарственным письмом от Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, Благодарственным письмом от партии «НурОтан», Нагрудными знаками «За вклад в развитие здравоохранения РК» и «Отличник здравоохранения Республики Казахстан».