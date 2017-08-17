Ипотечные кредиты за июнь 2017 года

Госпрограммы реанимировали ипотеку: объем займов прибавил за месяц еще 1,4%, и впервые в истории преодолел порог в 1 триллион тенге

По итогам июня объем ипотечных займов БВУ РК достиг рекордного показателя - 1,01 трлн тг. Это на 1,4% (или на 14,1 млрд тг) больше, чем месяцем ранее.

Самый значительный месячный прирост ипотечного портфеля отмечен в столице - сразу +4,8 млрд тг, до 229 млрд тг (это 22,7% от РК). Также в тройку лидеров по наращению ипотечных объемов вошли финансовый центр - Алматы (+3,3 млрд тг за месяц, до 301,4 млрд тг) и Актюбинская область (+855 млн тг, до 53,5 млрд тг).

Фактически, рынок ипотеки находился в спячке с середины 2014 года, и вновь пошел в рост лишь к концу прошлого года. Текущий год более оптимистичен: так, год-к-году объем займов в секторе показал прирост сразу на 15,5%. Для сравнения, итоговые показатели 1 полугодия 2016 года обгоняли аналогичный период 2015 всего на 1,7%, а в июне 2015 и вовсе наблюдался спад к 2014 на 6,8%.

Немалое влияние на ипотеку оказала госпрограмма «Нурлы Жер», запущенная с начала 2017 года в рамках «Прогнозной схемы территориально-пространственного развития». Так, ссудный портфель одного из ключевых операторов госпрограммы, Жилстройсбербанка, по итогам июля составлял 376,3 млрд тг, +3,5% за месяц и сразу +32,2% за год. Это уже 37,2% от всего ипотечного портфеля по РК.

Оживление ипотечного рынка ожидаемо сказалось и на активизации рынка жилья. Так, в июле 2017 казахстанцы совершили 19,49 тысячи сделок купли-продажи недвижимости - это сразу на 26,1% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

При этом квартирами в многоэтажках казахстанцы интересуются больше - здесь число сделок выросло год-к-году сразу на 34,8%, до 13,25 тысячи.

По индивидуальным домам количество сделок выросло за год на 14,1%, до 6,42 тысячи.

Ранее (в 2014-2016 годах) рынок жилья находился в стагнации.

В июле один «квадрат» нового жилья обходился казахстанцам в среднем в 252,3 тысячи тенге - на 1,3% дороже, чем в июне.

На вторичном рынке все осталось без перемен - цена квадратного метра благоустроенного жилья, как и месяцем ранее, составила 188,1 тысячи тенге.