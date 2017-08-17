Доклад выступления Министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова на заседании Правительства РК

(г. Астана, 15 августа 2017 года)

На тему: «Правительственная Программа «Национальная Экспортная Стратегия Казахстана» на 2018-2022 годы

Правительственная программа «Национальная экспортная стратегия» разработана во исполнение поручений Главы государства, данных в ходе Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 31 января 2017 года.

Программа направлена на достижение стратегических целей, определенных Стратегией «Казахстан-2050», в частности по увеличению объема экспорта несырьевых товаров в два раза к 2025 году в сравнении с 2015 годом.

Учитывая, что Программа разработана на пятилетний период, в качестве целевых индикаторов успешности ее реализации предлагается установить увеличение объема несырьевого экспорта в сравнении с показателем 2015 года в полтора раза к 2022 году, а также прирост экспорта несырьевых товарных позиций в страны приоритетного и высокого интереса.

В ходе работы над экспортной стратегией проанализирована текущая ситуация, в том числе экспорт Казахстана за последние 10 лет, принятые государственные и правительственные программы, предусматривающие в той или иной мере поддержку национальных экспортеров. Рассмотрены нормы национального законодательства, оказывающие влияние на экспортные операции, существующие меры поддержки экспортеров, международные соглашения Казахстана. Также изучен международный опыт по вопросам поддержки и стимулирования экспорта зарубежных стран - крупнейших экспортеров мира.

По итогам работы:

Первое. На сегодня казахстанская продукция экспортируется в 117 стран мира. В 2016 году Казахстан занял 52 место среди 204 стран с долей 0,23% от объема мирового экспорта.

В географической структуре экспортной корзины преобладают 6 стран (Италия, Китай, Нидерланды, Россия, Франция, Швейцария), в которые за последние 10 лет было экспортировано порядка 63% от общего объема экспорта товаров.

Вместе с тем, экспорт Казахстана преимущественно представлен сырьевыми товарами, а также несырьевыми товарами низкого передела (промежуточные товары), доля экспорта которых в общей структуре экспорта в 2016 году составила порядка 93%.

Следствием сырьевой направленности казахстанского экспорта является его волатильность от мировых цен на сырьевые товары, прежде всего, на углеводородное сырье.

Так, в 2015 году стоимость казахстанского экспорта упала на 42% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году экспорт продолжил свое падение и его объем упал ниже уровня 2015 года на 20%. Основными причинами являются системное падение цен на товарные позиции, которые занимают значительную долю экспортной корзины Казахстана (нефть, медь, руды).

Таким образом, недостаточно диверсифицированная экспортная корзина создает условия для значительных ценовых шоков, способных негативно отразиться на экономике страны.

В то же время за последние 10 лет экспорт услуг увеличился почти в 2 раза, достигнув 6,3 млрд. долл. США в 2016 году. Отрицательное сальдо по торговле услугами сократилось с 8,4 до 4,8 млрд. долл. за 2007-2016 годы. Но, несмотря на положительную динамику, экспорт услуг в общей структуре экспорта остается сравнительно невысоким и варьируется от 4,9% до 14,6% за 2007-2016 годы.

В структуре экспорта услуг преобладают транспортные услуги и поездки. На их долю в 2016 году в совокупности пришлось 81% от общего объема экспорта услуг.

Второе. Казахстану необходимо преодолеть значительные вызовы для достижения двукратного увеличения несырьевого экспорта к 2025 году.

Следует выделить следующие основные барьеры, препятствующие развитию экспорта:

· Недостаточность производственных мощностей, значительный износ и моральное устаревание основных фондов;

· Низкая финансовая поддержка экспортеров и дороговизна кредитных ресурсов;

· Недостаточная эффективность инструментов нефинансовых мер поддержки;

· Отсутствие механизмов предоставления государственной поддержки и государственных услуг экспортерам по принципу «одного окна»;

· Несовершенство экспортных процедур;

· Несоответствие казахстанских товаров международным стандартам качества;

· Имеющиеся торговые барьеры в третьих странах;

· Недостаточность провайдеров качественных логистических услуг, неразвитость транспортно-логистической инфраструктуры.

В то же время высокий уровень ресурсообеспеченности, наличие сравнительно недорогой квалифицированной рабочей силы, географическое расположение, участие в региональных интеграционных процессах обеспечивают конкурентное преимущество казахстанских экспортеров.

Кроме того, в современных условиях определяющими факторами являются стабильность и безопасность, которые обеспечивает Казахстан для инвесторов и получателей услуг.

Третье. На сегодня отечественные экспортеры получают поддержку в рамках ряда государственных и правительственных программ (ГПИИР, Нурлы Жол, программа развития АПК, ЕДКБ 2020, Экспортер 2020, программа развития сферы услуг и других).

Все меры в основном сводятся к возмещению затрат по продвижению экспорта, сервисной поддержке экспорта, финансированию торговых экспортных операций путем предэкспортного и экспортного кредитования, созданию эффективной транспортно-логистической инфраструктуры.

Таким образом, существующая на сегодняшний день система продвижения экспорта, в целом, соответствует лучшим мировым практикам и согласуется с требованиями ВТО, однако не в полной мере обеспечивает скоординированную и согласованную поддержку развития экспорта и нуждается в совершенствовании.

Для достижения поставленной цели по росту объема несырьевого экспорта Программой предлагается комплексное решение следующих задач:

1. Совершенствование институциональных основ поддержки экспортеров.

В рамках совершенствования институциональных основ поддержке экспортеров предлагается законодательно закрепить статус Единого оператора продвижению экспорта за НК Казахэкспорт, который должен функционировать по принципу «единого окна».

Согласно мировой практике, внедрение именно «единого окна» предоставляет возможность государственным органам и институтам развития повысить качество и сократить сроки предоставления услуг, упростить административные процедуры и повысить их эффективность.

Для экспортеров внедрение «единого окна» сокращает стоимостные и временные затраты, упрощает технологию информационного взаимодействия с государственными органами и институтами развития.

Предполагается проработка вопроса создания представительств Единого оператора за рубежом на первом этапе в странах приоритетного и высокого интереса, что позволит обеспечить поддержку экспортеров на местах, обеспечить вовлеченность местных исполнительных органов в реализацию основных направлений экспортной политики Республики Казахстан.

Совет по экспортной политике при Правительстве Республики Казахстан, созданный в текущем году на принципе партнерства между государственным и частным секторами, будет определять стратегические направления национальной экспортной политики, осуществлять мониторинг и оценку ее реализации.

В целях совершенствования координации деятельности государственных органов и институтов развития в части разработки предложений по продвижению экспорта и устранению барьеров планируется расширить функции Межведомственной комиссии Республики Казахстан по вопросам торговой политики и участия в международных экономических организациях.

2. Определение перспективной «экспортной корзины» по товарам и услугам с выделением перспективных рынков сбыта.

Программа отвечает на три ключевых вопроса: что экспортировать? Куда экспортировать? Как экспортировать?

Так, в рамках проведенного исследования, исходя из потребностей перспективных рынков сбыта и сравнительных преимуществ Казахстана, определена перспективная «экспортная корзина». Отбор товаров происходил на основе анализа потребности приоритетных рынков сбыта, наличия производства в Казахстане или потенциала для его развития.

В данную корзину вошли 116 товаров из семи отраслей, которые уже экспортируются или которые предлагается экспортировать.

Например, действующие товарные позиции: 1) в первую очередь, товары пищевой промышленности: растительные масла, кондитерские изделия, мука и мукомольные изделия, консервы и др. 2) Удобрения минеральные или химические 3) Аккумуляторы свинцовые, трансформаторы. Новые товарные позиции: 1) Детская одежда и принадлежности к детской одежде; 2) Лекарственные средства, медицинские изделия; 3) Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное и другие строительные материалы.

К перспективным услугам, с точки зрения экспорта, отнесены следующие:

1) Транспорт. Здесь в расчет, прежде всего, необходимо брать транзитный потенциал по перевозке товаров между Европой и Китаем, обусловленный опережающим промышленным ростом западных регионов Китая и проблемой перегруженности и стоимости транспортировки грузов через восточные порты Китая. Также следует ожидать изменение структуры товарных потоков из Китая в Европу с ростом доли продукции, требующей более коротких сроков поставки. В свою очередь, рост численности и благосостояния населения Китая и уровня его потребления будет стимулировать обратные потоки.

Также высокую долю будет занимать транзит энергоресурсов.

2) Туризм. В 2017 году Казахстан занял 26 место в подготовленном New York Times рейтинге 52 стран, которые стоит посетить. Казахстан обладает уникальными природными ресурсами и историко-культурным наследием, что в совокупности с высокими позициями страны в рейтинге ВЭФ по туризму (по показателям безопасности и ценовой конкурентоспособности) позволит увеличить экспорт туристских услуг.

3) Финансы и деловые услуги. Создание и развитие Международного финансового центра «Астана» должно стать стимулом развития данного сектора услуг, который позволит модернизировать действующую финансовую систему.

4) Образование. Казахстан способен обучить 170 тысяч иностранных студентов. На сегодня 9 казахстанских ВУЗов вошли в рейтинг QS и заняли от 275 до +701 места.

5) Медицина. В городе Астана созданы современные клиники, относящиеся к АО «Национальный медицинский холдинг», на базе которого были развиты кардиохирургические и нейрохирургические компетенции. В медицинских центрах оказывают высокотехнологичные услуги, соответствующие международному уровню. Пять казахстанских медицинских центров Национального медицинского холдинга прошли международную аккредитацию JCI. Казахстан вошел в число 22 стран мира, которые проводят высокотехнологичные операции на открытом сердце. На сегодня более 20 тысяч иностранных пациентов получают помощь в казахстанских медицинских учреждениях.

6) Космические услуги и испытания космических аппаратов. В 2014 году была введена в коммерческую эксплуатацию космическая система связи (КСС) «KazSat». Зона обслуживания дает возможность экспортировать услуги по предоставлению спутниковой емкости космических аппаратов серии «KazSat». Наиболее приоритетными являются рынки Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

При определении направления для экспорта товаров перспективной «экспортной корзины» учитывались следующие критерии: транспортная доступность, индекс комплементарности структуры импорта стран и экспорта Казахстана, прогноз роста импорта стран и объем импорта казахстанских несырьевых товаров анализируемых стран.

В итоге в качестве перспективных рынков сбыта казахстанских товаров и услуг определены 27 стран, которые были условно разделены по степени экспортного интереса для Казахстана на страны приоритетного, высокого и умеренного экспортного интереса и страны, представляющие интерес в долгосрочной перспективе.

3. Оказание финансовых и нефинансовых мер поддержки для экспортеров.

Основной проблемой оказания финансовой поддержки экспортеров Казахстана является недостаточный объем выделяемых государственных средств по данному направлению.

Кроме того, в Казахстане не применяются некоторые инструменты финансовой поддержки экспортеров, распространенные в зарубежной практике: такие как, покрытие валютных рисков, прямое кредитование, поддержка/выпуск облигаций, страхование недобросовестного использования акций.

В связи с этим при разработке комплекса предложений по финансовому развитию Единого оператора по продвижению экспорта предполагается расширение его функций по финансовым мерам поддержки экспорту.

Следует отметить, что в Казахстане применяются практически все инструменты нефинансовой поддержки экспортеров, распространенные в зарубежной практике, кроме юридического сопровождения экспортных операций. Однако качество и эффективность предоставляемых нефинансовых мер поддержки не всегда соответствуют международному уровню.

В рамках развития нефинансовых инструментов предлагается внедрить и развивать блок сервисов в рамках «единого окна» для экспортеров.

4. Устранение барьеров, препятствующих развитию экспорта.

В рамках улучшения процедуры экспорта товаров в Республике Казахстан необходимо ускорить процесс повсеместного применения электронного декларирования товаров, что позволит сократить временные и финансовые затраты таможенного оформления при исходных логистических условиях, на улучшение которых потребуется значительно больше финансовых средств и времени.

Для сокращения высоких транспортных издержек, которые являются одним из основных сдерживающих экспорт факторов необходимо привлечение инвестиций в развитие транспортной и торговой инфраструктуры, развития многосторонней логистики более высокого уровня (3PL и 4PL), повышения уровня квалификации персонала, интеграции в логистические системы ЕАЭС и BRI.

Также необходимо уделить особое внимание вопросу обеспечения взаимного признания стандартов и требований к товарам между Республикой Казахстан и странами приоритетного и высокого интереса.

Для устранения внешних торговых барьеров, в том числе по вопросам признания стандартов, будут проводиться многосторонние и двусторонние переговоры с третьими странами.

Проект Программы согласованы с министерствами по инвестициям и развитию, сельского хозяйства, образования и науки, здравоохранения, финансов, юстиции, иностранных дел, энергетики, оборонной и аэрокосмической промышленности, культуры и спорта, информации и коммуникаций и Национальным банком Республики Казахстан. К работе над программой также привлекались местные исполнительные органы, представители бизнес ассоциаций, научных кругов.

Разработанный План мероприятий по реализации Программы закладывает основные целевые индикаторы и показатели результата, которые позволят оценить степень достижения поставленной цели по увеличению объема несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году.

Предусмотренные данным планом мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой задач.