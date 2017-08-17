Применение норм международных договоров при рассмотрении гражданских дел

В соответствии с Конституцией Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда Республики.

Являясь активным членом международного политического сообщества, Республика Казахстан содействует развитию и укреплению прав человека и гражданина, вне зависимости от гражданства, национальности, пола и расы.

Существенная роль в развитии международного права и контроле за его исполнением принадлежит Организации Объединенных Наций, активным членом которой является Республика Казахстан.

В целях законодательного закрепления и регламентирования действия международных договоров 30 мая 2005 года принят Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан», определяющий порядок заключения, выполнения, изменения и прекращения международных договоров Республики Казахстан.

Применение норм международного права в гражданском судопроизводстве способствует укреплению неукоснительного соблюдения прав и охраняемых законом интересов участников гражданским правоотношений.

Частью 3 статьи 2 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан установлено, что международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Кодексом и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.

10 июля 2008 года принято Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан «О применении норм международных договоров Республики Казахстан».

Международные договоры играют огромную роль в обеспечении судебной защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.

Суды обязаны в пределах юрисдикции Республики Казахстан руководствоваться нормами международного права при рассмотрении гражданских дел.

При этом применение норм международного права судами гражданской юрисдикции на практике происходит по двум различным направлениям.

К первому направлению относится упоминание международного договора как источника права. В таких случаях суд указывает, что международный договор регулирует правоотношения сторон в рамках конкретного рассматриваемого дела. При этом применяемые нормы международного договора фактически совпадают с нормами национального права, регулирующего спорные правоотношения.

В некоторых случаях суды применяют нормы международного права в качестве правового регулятора правоотношений по делу. В данной ситуации суд дает правовую оценку соответствующего источника международного права и указывает на преимущественность применения его норм.

Судам при применении нормы международного права, в первую очередь, после проведения правового анализа необходимо установить относимость спорных правоотношений к сфере правового регулирования конкретного международного договора.

Наиболее часто применяемыми в судебных актах по гражданским делам международными нормативно-правовыми актами являются Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, ратифицированная постановлением Веpховного Совета Республики Казахстан от 8 июня 1994 года, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года, ратифицированная в соответствии с Законом Республики Казахстан о присоединении №248-1 от 29 июня 1998 года, Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, подписанная в соответствии с указом Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2008 года N 711, Международный пакт о гражданских и политических правах, ратифицированный Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года N 91.

Нормы указанных Конвенций применяются судьями при вынесении решений по спорам, вытекающим из семейно-брачных отношений (расторжение брака, раздел имущества, взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей, взыскание алиментов на содержание супруги), жилищных отношений (споров о выселении из жилища, споров по обжалованию действий уполномоченных органов по отказу в постановке в очередь нуждающихся в предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда, переносе в очереди нуждающихся в предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда и т.д.), споров, связанных с исполнением условий договоров (споры о взыскании задолженности по договорам банковского займа с физических лиц).

К примеру, при рассмотрении гражданского дела по заявлению жительницы столицы о признании незаконным отказа в заключении договора приватизации жилища, в решении Сарыаркинского районного суда города Астаны сделана ссылка на статью 7 Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Законом Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года, в соответствии с которой государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с другими детьми. Во всех действиях в отношении детей-инвалидов первоочередное внимание уделяется высшим интересам ребенка. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели право свободно выражать по всем затрагивающим их вопросам свои взгляды, которые получают должную весомость, соответствующую их возрасту и зрелости, наравне с другими детьми и получать помощь, соответствующую инвалидности и возрасту, в реализации этого права.

В настоящее время в рамках реализации целей, определенных Стратегией «Казахстан - 2050», проводится масштабная работа по вхождению Республики Казахстан в число тридцати самых развитых стран мира. В Казахстане идет активный процесс формирования отдельного судопроизводства по инвестиционным спорам, создаются необходимые законодательные условия для ведения бизнеса и эффективной судебной защиты инвесторов.

Таким образом, с учетом немаловажной роли Республики Казахстан в международном сообществе, активное применение норм международного права будет способствовать повышению уровня доверия к судам и являться эффективным рычагом защиты прав участников гражданских правоотношений.

Судья Сарыаркинского районного

суда города Астаны Дуйсенова Ж.М.