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В горах Алматинской области задержали вооруженного ружьем иностранца

17 августа 2017, 11:08

В своих показаниях задержанный иностранец поясняет, что в поисках пропавшего скота заблудился в горах и случайно пересек государственную границу.

В горах Алматинской области задержали вооруженного ружьем иностранца, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДВД Алматинской области факт зарегистрирован в Раимбекском районе, 16 августа в местных горах пограничники задержали 41-летнего гражданина Кыргызской Республики.

После задержания нарушитель был доставлен в полицию Раимбекского района.

«В своих показаниях задержанный иностранец поясняет, что в поисках пропавшего скота заблудился в горах и случайно пересек государственную границу. У задержанного лица обнаружено и изъято нарезное ружье «Тигр», калибра 7,62 мм. Каких-либо разрешительных документов на оружие подозреваемый не смог предоставить» - отметили в областной полиции.

В настоящее время в отношении задержанного нарушителя, привлекаемого к ответственности по ст.514 КоАП РК, возбуждено также уголовное производство за незаконное хранение огнестрельного оружия, предусмотренное ст.287 УК РК.

Фото: National Explorer

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