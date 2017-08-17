"Работайте, братья!": Убийцу гвардейца приговорили к 17 годам

Перед тем как убить гвардейца, преступники заставляли его на камеру призвать своих коллег покинуть службу. Вместо этого Нурбагандов заявил: "Работайте, братья!".

Азиз Джамалутдинов, признанный виновным по семи статьям Уголовного кодекса РФ, приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет " пишет " Фонтанка ".





Суд в Дагестане признал Джамалутдинова виновным в посягательстве на жизнь сотрудника органов, создании банды и участии в вооруженном формировании, незаконном обороте оружия, повреждении чужого имущества, завладении автомобилем.





Следователи установили, что в декабре 2015 года Джамалутдинов вступил в незаконное вооруженное формирование. Через полгода он создал банду, действовавшую на территории города Избербаш Кабудахкентского и Сергокалинского районов Дагестана.





10 июля прошлого года Джамалутдинов вместе с "единомышленниками" совершил убийство сотрудника отдела вневедомственной охраны по городу Каспийску дагестанского управления Росгвардии Магомеда Нурбагандова.





Перед тем как убить гвардейца, преступники заставляли его на камеру призвать своих коллег покинуть службу. Вместо этого Нурбагандов заявил: "Работайте, братья!".





Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России.



