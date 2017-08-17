Даниал Ахметов: «Мы должны бережно хранить историческое наследие»

В регионе в рамках реализации программы «Рухани жанғыру», инициированной Президентом РК, в ВКО разработано несколько десятков проектов, в основе которых лежит многообразие культур региона. Среди приоритетных разработок аспекты трехязычия, «Туған жер», сакральные географические места. Об этом напомнил на заседании областного акимата глава региона Даниал Ахметов.









– Мы готовим проектно-сметную документацию одного из сакральных мест в Абайском районе – пещеры Коныр-Аулие, – рассказал аким ВКО. – Тысячи паломников идут к подземному озеру. По моему поручению ведутся работы по благоустройству территории, чтобы люди могли без проблем спуститься к ритуальному месту и отдохнуть с комфортом.









В ближайшее время состоится презентация региональной программы «Рухани жангыру». Как отметил Даниал Ахметов, очень важно понимать, что это не просто теоретический труд, это глубокий анализ нашего исторического наследия. «Мы должны делать так, чтобы оно было сохранено и приумножено», – подчеркнул аким области.





Фото: Пресс-служба акима ВКО



