В Центральном Китае от ливней пострадали более 750 тыс. человек
17 августа 2017, 11:30
К настоящему моменту власти произвели эвакуацию более 88,5 тыс. человек
Свыше 750 тыс. жителей центральной китайской провинции Хунань пострадали за последнюю неделю в результате проливных дождей. Об этом в четверг со ссылкой на местные службы по спасению и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило агентство "Синьхуа", передает ТАСС.
К настоящему моменту власти произвели эвакуацию более 88,5 тыс. человек. Спасатели оказывают помощь населению - начавшееся из-за ливней наводнение снесло более 1,1 тыс. строений, в том числе жилых домов, унеся жизни четырех человек.
Уровень воды в пострадавших районах поднялся до тревожной отметки. В итоге разрушению подверглись мосты, автотрассы, многие объекты инфраструктуры. Китайские метеорологические службы предупреждают, что проливные дожди продолжат идти и на выходных. В связи с этим туристам не рекомендуется посещать районы в северной части провинции, признанные потенциально опасными.
Фото: ntv.ru.
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