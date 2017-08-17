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В Центральном Китае от ливней пострадали более 750 тыс. человек

17 августа 2017, 11:30

К настоящему моменту власти произвели эвакуацию более 88,5 тыс. человек

Свыше 750 тыс. жителей центральной китайской провинции Хунань пострадали за последнюю неделю в результате проливных дождей. Об этом в четверг со ссылкой на местные службы по спасению и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило агентство "Синьхуа", передает ТАСС.

К настоящему моменту власти произвели эвакуацию более 88,5 тыс. человек. Спасатели оказывают помощь населению - начавшееся из-за ливней наводнение снесло более 1,1 тыс. строений, в том числе жилых домов, унеся жизни четырех человек.

Уровень воды в пострадавших районах поднялся до тревожной отметки. В итоге разрушению подверглись мосты, автотрассы, многие объекты инфраструктуры. Китайские метеорологические службы предупреждают, что проливные дожди продолжат идти и на выходных. В связи с этим туристам не рекомендуется посещать районы в северной части провинции, признанные потенциально опасными.

Фото: ntv.ru.

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