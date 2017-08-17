В Алматы подделывали известный энергетик

В мкр. Шанырак был установлен подпольный цех, где изготавливали контрафактные энергетические напитки «Dizzy».

Сотрудниками службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Алматинской области пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции торговой марки «Dizzy Energy» , сообщает , сообщает Zakon.kz













Как сообщили в служба экономических расследований ДГД по Алматинской области, 11 августа текущего года, при проведении оперативно-следственных мероприятий сотрудники Службы экономических расследований ДГД, на территории Илийского района Алматинской области, задержали гражданина Республики Казахстан, который распространял на территории г. Алматы и Алматинской области контрафактную продукцию напитка неизвестного происхождения, выдавая его за энергетический напиток «Dizzy».













В ходе проведения дальнейшей проверки в мкр. Шанырак города Алматы был установлен подпольный цех, где изготавливали контрафактные энергетические напитки «Dizzy».









"По результатам оперативно-следственных мероприятий обнаружено и изъято: 6 упаковок энергетического напитка, пищевой краситель, лимонная кислота, шприц, щетки для чистки бутылок, газовая горелка, пустые бутылки из-под напитков «Dizzy», «Золотое Кольцо» и полиэтиленовый рулон для упаковки коробок", - говорится в сообщении.





В настоящее время проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.198 ч.2 УК РК (нарушение авторских и (или) смежных прав).





Фото: Служба экономических расследований ДГД по Алматинской области











