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Утвержден перечень участков недр, подлежащих выставлению на аукцион
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 июля 2017 года № 456 «Об утверждении перечня участков недр, за исключением участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, подлежащих выставлению на аукцион» (не введен в действие)
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Перечень утвержден соответствии с подпунктом 14) статьи 17 Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» и включает 109 участков недр.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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