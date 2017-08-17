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Утвержден перечень участков недр, подлежащих выставлению на аукцион

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 июля 2017 года № 456 «Об утверждении перечня участков недр, за исключением участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, подлежащих выставлению на аукцион» (не введен в действие)

Перечень утвержден  соответствии с подпунктом 14) статьи 17 Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» и включает 109 участков недр.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

17 августа 2017, 11:44
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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