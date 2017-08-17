В РК объем ипотечных займов превысил 1 триллион тенге

Немалое влияние на ипотеку оказала госпрограмма «Нурлы Жер», запущенная с начала 2017 года в рамках «Прогнозной схемы территориально-пространственного развития».

В Казахстане объем ипотечных займов по итогам июня 2017 года превысил 1,01 триллиона тенге, что является рекордным показателем, сообщает Ranking.kz, передает Zakon.kz.





Как отмечается, это на 1,4 процента больше, чем месяцем ранее. При этом самый значительный месячный прирост ипотечного портфеля отмечен в столице - сразу 4,8 млрд тенге, до 229 млрд. В тройку лидеров по наращению ипотечных объемов также вошли Алматы (3,3 млрд тенге за месяц, до 301,4 млрд) и Актюбинская область (855 млн тенге, до 53,5 млрд).













В исследовании отмечается, что рынок ипотеки находился в спячке с середины 2014 года и вновь пошел в рост лишь к концу прошлого года.

«Текущий год более оптимистичен: так, год к году объем займов в секторе показал прирост сразу на 15,5 процента. Для сравнения, итоговые показатели 1 полугодия 2016 года обгоняли аналогичный период 2015 всего на 1,7 процента, а в июне 2015 и вовсе наблюдался спад к 2014 на 6,8 процента», - отмечает издание.











По данным СМИ, немалое влияние на ипотеку оказала госпрограмма «Нурлы Жер», запущенная с начала 2017 года в рамках «Прогнозной схемы территориально-пространственного развития». Так, ссудный портфель одного из ключевых операторов госпрограммы, Жилстройсбербанка, по итогам июля составлял 376,3 млрд тенге - рост на 3,5 процента за месяц и сразу на 32,2 за год. Это уже 37,2 процента от всего ипотечного портфеля по РК.











Оживление ипотечного рынка ожидаемо сказалось и на активизации рынка жилья. Так, в июле 2017 казахстанцы совершили 19,49 тысячи сделок купли-продажи недвижимости - это сразу на 26,1 процента больше, чем в соответствующем месяце прошлого года. При этом квартирами в многоэтажках казахстанцы интересуются больше - здесь число сделок выросло год к году сразу на 34,8 процента, до 13,25 тысячи. По индивидуальным домам количество сделок выросло за год на 14,1 процента, до 6,42 тысячи.









При этом в июле 1 кв. метр нового жилья обходился казахстанцам в среднем в 252,3 тысячи тенге - на 1,3 процента дороже, чем в июне. На вторичном рынке все осталось без перемен - цена квадратного метра благоустроенного жилья, как и месяцем ранее, составила 188,1 тысячи тенге.





