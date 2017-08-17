Перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющим опасность для окружающих изложен в новой редакции

Теперь Перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих действует в следующей редакции: 1. Социально значимые заболевания № Заболевания Коды международной классификации болезней 10 1. Туберкулез A15-A19; 2. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) B20-B24; 3. Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени В18.0, В18.1, В18.2, В18.8, В19, К74; 4. Злокачественные новообразования С00-97; D00-09; D37-48; 5. Сахарный диабет E10-E14; 6. Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99; 7. Детский церебральный паралич G80; 8. Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев) I21, I22, I23; 9. Ревматизм I00-I02; I05-I09; M12.3; M35.3; 10. Системные поражения соединительной ткани M30-M36; 11. Дегенеративные болезни нервной системы G30-G32; 12. Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы G35-G37; 13. Орфанные заболевания определенные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 мая 2015 года № 370 «Об утверждении Перечня орфанных (редких) заболеваний» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11511, опубликован в информационно-правовой системе «Әділет» 15 июля 2015 года) В55, D56, D56.0-D56.2, D56.4, D57, D57.0-D57.2, D59.5, D61.9, D69.3, D76.0, D80-D84, Е53.1, E74.0, E75.2, E76.0-E76.2, E80.2, E83.0, Е84.8, E85.0, Е88.0, G12.2, G35, G40.4, G93.4, J84, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, I27.0, K50, K51, L10, L13.0, M08.2, М30.3, М31.3, M31.4, М 31.8, М32.1, М33, М33.2, M35.2, Q78.0, Q80, Q81; 2. Заболевания, представляющие опасность для окружающих № Заболевания Коды международной классификации болезней 10 1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) B20-B24; 2. Геморрагические лихорадки А90-А99; 3. Дифтерия А36; 4. Менингококковая инфекция А39; 5. Полиомиелит А80; 6. Сифилис А50-А53.9; 7. Лепра А30; 8. Малярия В50-54; 9. Сибирская язва А22; 10. Туляремия А 21; 11. Туберкулез А15.0-А19; 12. Холера А00; 13. Чума А20; 14. Брюшной тиф A01.0. 15. Острый вирусный гепатит В15; 16; 17; 16. Психические расстройства и расстройства поведения F06.0-F 06.3, F06.8-F07.9, F 10.2-F10.8, F11.2-F11.8, F12.2-F12.8, F13.2-F13.8, F14.2-F14.8, F15.2-F15.8, F16.2-F16.8, F18.2-F18.8, F19.2-F19.8, F20.0-F20.2, F22, F30.2, F31.2, F31.4-F31.5, F32.2-F32.3, F33.2-F33.3, F60.0-F60.3, F70-F79, F91.1-F91.3. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.