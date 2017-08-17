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Перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющим опасность для окружающих изложен в новой редакции

Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 июля 2017 года № 451 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 21 мая 2015 года № 367 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (не введен в действие)

Теперь Перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих действует в следующей редакции:

 

1. Социально значимые заболевания

 

Заболевания

Коды международной классификации болезней 10

1.

Туберкулез

A15-A19;

2.

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

B20-B24;

3.

Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени

В18.0, В18.1, В18.2, В18.8, В19, К74;

4.

Злокачественные новообразования

С00-97; D00-09; D37-48;

5.

Сахарный диабет

E10-E14;

6.

Психические расстройства и расстройства поведения

F00-F99;

7.

Детский церебральный паралич

G80;

8.

Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев)

I21, I22, I23;

9.

Ревматизм

I00-I02; I05-I09; M12.3; M35.3;

10.

Системные поражения соединительной ткани

M30-M36;

11.

Дегенеративные болезни нервной системы

G30-G32;

12.

Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

G35-G37;

13.

Орфанные заболевания определенные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 мая 2015 года № 370 «Об утверждении Перечня орфанных (редких) заболеваний» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11511, опубликован в информационно-правовой системе «Әділет» 15 июля 2015 года)

В55, D56, D56.0-D56.2, D56.4, D57, D57.0-D57.2, D59.5, D61.9, D69.3, D76.0, D80-D84, Е53.1, E74.0, E75.2, E76.0-E76.2, E80.2, E83.0, Е84.8, E85.0, Е88.0, G12.2, G35, G40.4, G93.4, J84, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, I27.0, K50, K51, L10, L13.0, M08.2, М30.3, М31.3, M31.4, М 31.8, М32.1, М33, М33.2, M35.2, Q78.0, Q80, Q81;

 

2. Заболевания, представляющие опасность для окружающих

 

Заболевания

Коды международной классификации болезней 10

1.

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

B20-B24;

2.

Геморрагические лихорадки

А90-А99;

3.

Дифтерия

А36;

4.

Менингококковая инфекция

А39;

5.

Полиомиелит

А80;

6.

Сифилис

А50-А53.9;

7.

Лепра

А30;

8.

Малярия

В50-54;

9.

Сибирская язва

А22;

10.

Туляремия

А 21;

11.

Туберкулез

А15.0-А19;

12.

Холера

А00;

13.

Чума

А20;

14.

Брюшной тиф

A01.0.

15.

Острый вирусный гепатит

В15; 16; 17;

16.

Психические расстройства и расстройства поведения

F06.0-F 06.3, F06.8-F07.9, F 10.2-F10.8, F11.2-F11.8, F12.2-F12.8, F13.2-F13.8, F14.2-F14.8, F15.2-F15.8, F16.2-F16.8, F18.2-F18.8, F19.2-F19.8, F20.0-F20.2, F22, F30.2, F31.2, F31.4-F31.5, F32.2-F32.3, F33.2-F33.3, F60.0-F60.3, F70-F79, F91.1-F91.3.

 

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

17 августа 2017, 11:50
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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