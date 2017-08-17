|
Теперь Перечень
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих действует в следующей редакции:
1. Социально значимые заболевания
|
№
|
Заболевания
|
Коды международной классификации болезней 10
|
1.
|
Туберкулез
|
A15-A19;
|
2.
|
Болезнь, вызванная
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
|
B20-B24;
|
3.
|
Хронические вирусные
гепатиты и цирроз печени
|
В18.0, В18.1, В18.2,
В18.8, В19, К74;
|
4.
|
Злокачественные
новообразования
|
С00-97; D00-09; D37-48;
|
5.
|
Сахарный диабет
|
E10-E14;
|
6.
|
Психические расстройства
и расстройства поведения
|
F00-F99;
|
7.
|
Детский церебральный
паралич
|
G80;
|
8.
|
Острый инфаркт миокарда
(первые 6 месяцев)
|
I21, I22, I23;
|
9.
|
Ревматизм
|
I00-I02; I05-I09; M12.3;
M35.3;
|
10.
|
Системные поражения
соединительной ткани
|
M30-M36;
|
11.
|
Дегенеративные болезни
нервной системы
|
G30-G32;
|
12.
|
Демиелинизирующие
болезни центральной нервной системы
|
G35-G37;
|
13.
|
Орфанные заболевания
определенные приказом Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 22 мая 2015 года № 370 «Об утверждении Перечня
орфанных (редких) заболеваний» (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 11511, опубликован в
информационно-правовой системе «Әділет» 15 июля 2015 года)
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В55, D56, D56.0-D56.2,
D56.4, D57, D57.0-D57.2, D59.5, D61.9, D69.3, D76.0, D80-D84, Е53.1, E74.0,
E75.2, E76.0-E76.2, E80.2, E83.0, Е84.8, E85.0, Е88.0, G12.2, G35, G40.4,
G93.4, J84, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, I27.0, K50, K51, L10, L13.0, M08.2,
М30.3, М31.3, M31.4, М 31.8, М32.1, М33, М33.2, M35.2, Q78.0, Q80, Q81;
2. Заболевания, представляющие опасность для окружающих
Приказ
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования.