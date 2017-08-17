В Караганде откроют памятник Виктору Цою
17 августа 2017, 11:58
Торжественное открытие посетит отец музыканта — Роберт Максимович Цой.
Виктор Цой – это целая эпоха. На его песнях выросло целое поколение и все мы не раз читали на стенах ставшую крылатой фразу «Цой жив!».
На днях в Караганде появится памятник основателю и солисту российской группы «Кино», сообщат "Новый вестник".
Эта идея появилась ещё полгода назад. В марте аким города Нурлан Аубакиров одобрил идею строительства памятника певцу на улице Олимпийской. Место для него определил автор идеи и ее спонсор — фонд казахско-корейской дружбы.
Торжественная церемония открытия аллеи и памятника состоится 26 августа в 12 часов. В Караганду впервые приедет 79-летний отец Виктора Цоя — Роберт Максимович Цой. Мероприятие продолжится концертом в зале ДКГ в 19:00. Популярные песни группы «Кино» исполнит российская рок-группа «Солнечные дни».
Аида Жунусова
Фото с сайта igormukhin.com
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