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В Караганде откроют памятник Виктору Цою

17 августа 2017, 11:58

Торжественное открытие посетит отец музыканта — Роберт Максимович Цой.

Виктор Цой – это целая эпоха. На его песнях выросло целое поколение и все мы не раз читали на стенах ставшую крылатой фразу «Цой жив!».

На днях в Караганде появится памятник основателю и солисту российской группы «Кино», сообщат "Новый вестник".

Эта идея появилась ещё полгода назад. В марте аким города Нурлан Аубакиров одобрил идею строительства памятника певцу на улице Олимпийской. Место для него определил автор идеи и ее спонсор — фонд казахско-корейской дружбы.

Торжественная церемония открытия аллеи и памятника состоится 26 августа в 12 часов. В Караганду впервые приедет 79-летний отец Виктора Цоя — Роберт Максимович Цой. Мероприятие продолжится концертом в зале ДКГ в 19:00. Популярные песни группы «Кино» исполнит российская рок-группа «Солнечные дни».

Аида Жунусова
Фото с сайта igormukhin.com

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