Американец использовал УЗИ для открытия особенностей казахского языка

Начинающий лингвист посетил Казахстан в 2004 году. Тогда он заканчивал учебу в Брэндайском университете, где изучал лингвистику, антропологию и информатику.

Американский лингвист Джонатан Вашингтон обнаружил особенности произношения казахского языка через ультразвуковую технологию. По этой теме он защитил докторскую диссертацию и продолжает глубже изучать фонологическое явление казахского языка, сообщает сообщает 24.kz





Молодой профессор, доцент кафедры лингвистики Суортмор университета Джонатан Вашингтон увлечен казахским языком. Он изучает фонетику и фонологию, компьютерную лингвистику и делает открытия в этом престижном вузе США. Суортмор университет, основанный в 1864 году, занимает третье место в рейтинге лучших гуманитарных университетов и колледжей Америки.





- Это наш главный корпус. Более 100 лет назад в этом месте был пожар, и здание полностью сгорело. Его заново восстановили. Поэтому символом нашего университета стала птица Феникс, которая возродилась из пепла, - рассказал Вашингтон.





Начинающий лингвист посетил Казахстан в 2004 году. Тогда он заканчивал учебу в Брэндайском университете, где изучал лингвистику, антропологию и информатику. Особый интерес проявил к тюркологии, а дипломную работу посвятил особенностям казахского языка. Такое увлечение незнакомым языком вначале трудно было объяснить. Джонатан Вашингтон родился в штате Вермонт, детство и юность прошли в Массачусетсе, Северной Каролине и Луизиане. Уже во время магистратуры в университете Вашингтона в Сиэтле он начал глубже изучать тюркологию. Главная тема его исследований была посвящена фонологическому явлению и сонорности в тюркских языках. А потом была аспирантура в Индианском университете на факультете лингвистики. Получив степень магистра по евроазиатскому направлению, он защищает докторскую диссертацию об особенностях произношения гласных звуков на примере казахского языка, используя ультразвуковую технологию.





- Позицию языка можно посмотреть на УЗИ. Я добавляю гель и наблюдаю за своим языком. С помощью этой технологии я вижу, как формируется гласный звук. Видите, это передняя и задняя части языка. При произношении «О», происходит вот такое движение спереди, а при букве «У» этот аппарат показывает одновременное вращение всех частей. В других языках задняя часть остается в неизменном положении, - отметил профессор.





Джонатан высказался и о переходе казахского языка на латиницу. Он предлагает экспертам обратить особое внимание на мировой опыт орфографических реформ. По его словам, клавиатурный дизайн, шрифты, кодирование легко адаптируются к новым языкам. Главное, чтобы новая орфографическая система подошла языку и была удобной для использования.









Майра Абдрахманова.



