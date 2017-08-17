Замминистра внутренних дел РК совершил облет мореных озер Алматинского региона

На 9 самых опасных из 36 мореных озер с 30 июня 2017 года ведутся превентивные мероприятия по их опорожнению.

16 августа 2017 года в рамках рабочего визита зам.министра внутренних дел Республики Казахстан Ильина Ю.В. в ДЧС г. Алматы совершен аэровизуальный облет мореных озер Алматинского региона при авиационной поддержке Акимата города, с участием руководителей ГУ «Казселезащиты» и Департамента по ЧС г.Алматы , сообщает , сообщает Zakon.kz





Напомним, что на 9 самых опасных из 36 мореных озер с 30 июня 2017 года ведутся превентивные мероприятия по их опорожнению. С начала лета с учетом притоков Казселезащитой уже сброшено 4,3 млн. кубов воды при первоначальном общем объеме 1,5 млн. кубов. То есть, при отсутствии притоков сегодня все озера были бы осушены.





В борьбе с притоками от ледников эффективно используются закупленные Акимом города высокопроизводительные насосы, сифоны большого диаметра и каналы стока. Сегодня уже 4 из 9 озер считаются опорожненными. Вертолет совершил короткую посадку на гребне плотины Мынжылки где ведутся подготовительные работы по реконструкции плотины с увеличением принимающего объема с 220 млн. кубометров воды до 500 млн. кубов. При встрече с подрядчиками Ильину Ю.В. доложили, что работы ведутся по графику, техника и рабочие на месте и ведут подготовку 4 км. дороги.





Средства на реконструкцию устаревшей плотины солидарно выделены из Республиканского и местного бюджета на 2017-2018 годы.





Был также посещен участок дороги ГЭС-1- БАО где ведутся работы по укреплению скальных откосов во избежание камнепадов. Для удержания камней применяется высокопрочная стальная сетка производства местного завода «Tokyo Rope Almaty» открытого Президентом Республики Казахстана ноябре прошлого года.





На рабочем совещании с участием зам.Акима г.Алматы Дарибаевым М.А., Ильин Ю.В. отметил тесное сотрудничество местного исполнительного органа, ДЧС и Казселезащиты в системном решении задач по защите населения южной столицы.











