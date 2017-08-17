Главный стратег Белого дома назвал националистов "неудачниками" и "клоунами"

Люди, проявляющие национализм на этнической почве, являются "неудачниками" и "отщепенцами". Такое мнение главный политический стратег Белого дома Стивен Бэннон выразил в интервью журналу The American Prospect , передает , передает ТАСС





"Этнонационализм - это неудачники. Это отщепенцы. Думаю, СМИ уделяют им слишком много внимания", - сказал он, комментируя недавние столкновения в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния). "Эти парни - сборище клоунов", - добавил Бэннон.





При этом он считает, что "чем дольше демократы будут говорить о политике идентичности", тем выгоднее это будет для президента Дональда Трампа. "Я хочу, чтобы они говорили о расизме каждый день. Если левые будут сосредоточены на расе и идентичности, а мы начнем заниматься экономическим национализмом, то сможем сокрушить демократов", - уверен один из ближайших советников американского лидера.



