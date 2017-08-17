Скляр: В среднем 5 тысяч тенге в месяц составит плата за арендное жилье

Ежегодно в рамках госпрограммы «Нурлы жер» планируется сдавать порядка 3 тысяч квартир, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, передает корреспондент Zakon.kz.

«В рамках госпрограммы в текущем году акиматам выделено 25 млрд. тенге и начато строительство почти 6 тысяч квартир, половина из которых будет введена до конца года.

Арендным жильем будут обеспечиваться наиболее социально уязвимые группы, которые не имеют возможности купить жилье», - сказал он на пресс-конференции в Правительстве, посвященной реализации госпрограмме «Нурлы жер».

Этим гражданам государство будет давать арендные квартиры.

«Это бесплатное жилье, но без права выкупа. Арендная плата за 1 кв. метр социального жилья составляет порядка 100 тенге. К примеру, ежемесячный арендный платеж за двух комнатную квартиру площадью 50 кв. метров составит не более 5 тысяч тенге», - указал спикер.

По его словам, за 15 лет реализации программы фонд арендного жилья составит 45 тысяч квартир или 2,2 млн. кв. м жилья.

«Ежегодно планируется сдать порядка 3 тысяч квартир, из них в каждом регионе по 180 квартир», - уточнил он.

Также другой задачей «Нурлы жер» является поддержка развития индивидуального жилищного строительства.

«Данное направление является для населения одним из доступных способов решения жилищной проблемы. Государство обеспечивает подведение инфраструктуры к земельным участкам, выделяемых гражданам для дальнейшего строительства. Ежегодно на подведение сетей предусматривается выделение 80 млрд. тенге, из них до 50% планируется направлять на подведение инженерных сетей в районы застройки индивидуального жилья. В среднем это позволит в течение 15 лет ежегодно обеспечивать сетями около 40 тысяч земельных участков», - пояснил Р. Скляр.

В то же время, по его данным, по итогам полугодия из запланированных 60 тысяч земельных участков уже обеспечено сетями 23,5 тысяч участков.

«В четырех областных центрах начата реализация пилотного проекта строительства индивидуальных домов в едином архитектурном стиле. Стоимость такого жилья составляет 120 тысяч тенге за квадрат, за счет применения до 90% отечественных строительных материалов», - указал вице-министр.

В пилотном проекте право выкупа готового дома предоставляется гражданам, состоящим в очереди на земельный участок. Данное жилье очередник может выкупить за счет собственных средств либо займов Жилстройсбербанка под 5% годовых.

Ксения Давыдова