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Произведена публикация шаблона ФНО 920.00

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что 16 августа 2017 года. произведена публикация шаблонов формы налоговой отчётности 920.00 - «Декларация для плательщиков единого земельного налога» (скачать)

После скачивания ФНО необходимо произвести ее загрузку, воспользовавшись утилитой «Загрузка шаблонов ФНО», которая устанавливается вместе с клиентским приложением СОНО для налогоплательщиков.


17 августа 2017, 12:00
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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