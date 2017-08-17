Произведена публикация шаблона ФНО 920.00

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что 16 августа 2017 года. произведена публикация шаблонов формы налоговой отчётности 920.00 - «Декларация для плательщиков единого земельного налога» (скачать)

После скачивания ФНО необходимо произвести ее загрузку, воспользовавшись утилитой «Загрузка шаблонов ФНО», которая устанавливается вместе с клиентским приложением СОНО для налогоплательщиков.