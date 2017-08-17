Правила разработаны в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и определяют порядок исчисления и условия действия плавающей ставки вознаграждения по договорам банковского займа, в том числе по договорам ипотечных займов, заключаемым с физическими лицами (далее - договор), для банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее - банк).

Плавающая ставка вознаграждения определяется как сумма базового показателя и ставки процентного спрэда, в номинальной величине, исчисляемой в процентных пунктах (далее - процентный спрэд).

В качестве базового показателя используются:

по договорам, заключенным в тенге - базовая ставка, устанавливаемая Национальным Банком Республики Казахстан;

по договорам, заключенным в российских рублях - ключевая ставка, устанавливаемая Центральным банком Российской Федерации;

по договорам, заключенным в долларах США - верхняя граница диапазона ставки по федеральным фондам, устанавливаемая Федеральной Резервной Системой США;

по договорам, заключенным в евро - процентная ставка по основным операциям рефинансирования, устанавливаемая Европейским Центральным Банком.

Ставка процентного спрэда представляет собой фиксированное значение, устанавливаемое банком при заключении договора, и изменению не подлежит, за исключением случаев ее изменения в сторону уменьшения банком.

В период действия договора банк пересматривает плавающую ставку вознаграждения не более двух раз в год, и не ранее шести месяцев с даты последнего пересмотра значения плавающей ставки.

Предельное значение, на которое плавающая ставка вознаграждения может быть увеличена при очередном пересмотре, определяется сторонами договора при его заключении и увеличению не подлежит.

Банк не позднее 30 (тридцати) календарных дней до наступления очередных платежей по договору уведомляет заемщика способом, предусмотренным договором, об изменении плавающей ставки, о размерах очередных платежей с указанием сумм погашения основного долга, вознаграждения, остатках основного долга на дату следующего погашения, общих итоговых суммах основного долга и вознаграждения, подлежащих выплате, и их суммарное значение.

Погашение вознаграждения по займу осуществляется в соответствии с установленной банком на дату погашения плавающей ставкой вознаграждения.

Порядок исчисления, условия действия плавающей ставки вознаграждения по договорам, заключенным до введения в действие настоящего постановления, определяются в соответствии с их условиями.

По заявлению заемщика условия договора, заключенного до введения в действие Правил, пересматриваются банком с учетом положений настоящих Правил в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.