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Спецоперация в Алматинской области: задержано два человека

17 августа 2017, 12:34

Они подозреваются в причастности к ОПГ.

В течение двух дней оперативниками УБОП при содействии бойцов спецназа задержаны двое лиц, подозреваемых в причастности к организованной преступности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

«В Карасайском районе задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве на сумму 3 млн тенге, совершенном в отношении алматинца. В селе Байдибек Енбекшиказахского района задержан 27-летний местный житель, у которого изъято травматическое оружие, схожее с пистолетом «ТТ». Оба задержанных лица подозреваются в причастности к организованным преступным группам. Кроме того, травматическое оружие в виде пистолета «Стриммер» также изъято у 22-летнего парня, задержанного при проведении опермероприятия в г.Есике» - проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области.


Как уточнили в полиции двое из трех задержанных лиц помещены в настоящее время под стражу.

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