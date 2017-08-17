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В столице Филиппин за ночь уничтожили 25 предполагаемых преступников

17 августа 2017, 12:41

Последние рейды свидетельствуют об активизации жестких действий филиппинских силовиков, направленных на борьбу с незаконным распространением наркотиков.

Филиппинская полиция в ходе рейдов в столице страны Маниле уничтожила за ночь 25 предполагаемых преступников, в том числе 14 наркодилеров, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Ликвидация подозреваемых в Маниле последовала за серией проводившихся одновременно операций в провинции Булакан, где в понедельник ночью были убиты 32 предполагаемых преступника, уточняет агентство.

Последние рейды свидетельствуют об активизации жестких действий филиппинских силовиков, направленных на борьбу с незаконным распространением наркотиков, указывает Reuters.

После прихода к власти в июне 2016 года президент Филиппин Родриго Дутерте начал общенациональную кампанию по борьбе с распространением наркотиков. По подсчетам правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), в рамках таких «антинаркотических» рейдов были убиты более семи тысяч филиппинцев. HRW также указывала на выявленные организацией факты фальсификации улик, на основании которых полиция устраивала расправы.

Борьбу с наркодилерами Дутерте вел и до победы на президентских выборах. На посту мэра города Давао он, по словам свидетеля на процессе о внесудебных расправах, заказывал киллерам убийства наркоторговцев. При этом, как утверждал свидетель, не все убитые сотрудниками правоохранительных органов люди имели отношение к наркобизнесу.

Фото: Rouelle Umali / Global Look Press.

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