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Астанчан предупредили об участившихся фактах мошенничества с жильем

17 августа 2017, 12:46

Гражданам, стоящим в очереди акимата города Астаны на получение жилья из коммунального жилого фонда, квартиры в объектах ТОО «Елорда даму» не предоставляются.

Жителей Астаны предупредили о фактах мошенничества с жильем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В связи с участившимися случаями мошенничества, ТОО «Елорда даму» доводит до сведения, что не участвует в государственной программе по строительству арендного жилья, а реализует пилотный проект по сносу аварийного жилья в городе Астане.

Жилье в объектах, построенных ТОО «Елорда даму», может быть предоставлено только собственникам сносимых аварийных домов на основании договора с ГУ «Управление жилья г. Астаны», а также приобретено непосредственно в отделе реализации предприятия, находящегося по адресу: г. Астана, шоссе Коргалжын, д. 25/3.

Гражданам, стоящим в очереди акимата города Астаны на получение жилья из коммунального жилого фонда, квартиры в объектах ТОО «Елорда даму» не предоставляются.

Фото: Аргументы и Факты

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