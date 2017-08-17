Съемки «Дэдпула 2» возобновили через два дня после смерти актрисы-каскадера

Премьера боевика запланирована на март 2018 года.

Съемочная группа «Дэдпула 2» возобновила работу над супергеройским боевиком спустя два дня после гибели каскадера Джой Харрис. Об этом сообщает TMZ.





Отмечается, что перед тем, как приступить к съемкам, кинематографисты почтили память актрисы минутой молчания. Съемки начались в канадском Ванкувере.





Харрис погибла на площадке 15 августа, выполняя трюк на мотоцикле. Женщина не справилась с управлением и врезалась в витрину башни Shaw Tower. Харрис — первая афроамериканка, принявшая участие в профессиональных шоссейных мотогонках.





Премьера боевика запланирована на март 2018 года. «Дэдпул 2» режиссера Дэвида Литча является сиквелом фильма 2016 года и двенадцатым фильмом из киносерии «Люди Икс».



