Объем строительства инженерных сетей в Алматы в этом году достиг исторического максимума

Строительство инженерных сетей в Алматы в этом году впервые за много лет бьет исторические рекорды замены городских коммуникаций, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

«В этом году протяженность тепловых сетей Алматы, реконструируемых в межотопительный период, достиг исторического максимума. Порядка 30 км магистральных сетей не перекладывали даже в советский период - обычно меняли не более 12-15 км трубопроводов», - сообщил замакима города Ерлан Аукенов во время проведения штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.

По его словам, такой рывок даст возможность сократить общую изношенность городских магистральных трубопроводов сразу почти на 10%. В свою очередь, это в разы снизит уровень аварийных ситуаций на теплосетях, и значительно уменьшит потери тепла при его передаче потребителю, подчеркнул он.

В развитие темы модернизации городских инженерных коммуникаций, Е.Аукенов обратил внимание, что строители бьют рекорды также по возведению новых водоводов и канализации.

«По завершению нового строительства к концу года протяженность водопроводных сетей в Алматы увеличится на 11,8% - с 3 165 км до 3 539 км, а канализационных каналов - на 20,7% с 1 619 км до 1 955 км. Ввод в эксплуатацию 284 км нового водопровода даст возможность к осени текущего года подключить к централизованному водоснабжению 35 тыс. жилых домов в Алматы, где проживают более 175 тыс. человек», - заметил он.

По словам Аукенова, в 2017 году на возведение и реконструкцию 317 км сетей водопровода и 265 канализации в Алматы было выделено 25,5 млрд тенге.

«Работы по модернизации идут с опережением графика, их выполнение на сегодняшний день составляет 55% по водопроводным сетям и 59% - по водоотведению», - заверил Е.Аукенов.

В продолжение темы замакима сказал, что в целом уровень подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов в Алматы, который начнется 15 октября, на сегодняшний день превысил 63% по всем инженерным сетям.

«На 14 августа текущего года к предстоящему осенне-зимнему периоду уже готово к эксплуатации 54 из 78 котельных (69%), 16,3 из 24,78 км трубопроводов водоснабжения и водоотведения (66%), 445 из 660,1 км сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ (67%), и 821 из 1 174 км тепловых сетей (63%). Причем гидравлические испытания по так называемым подающим трубопроводам выполнены на 70%, по обратным водоводам - на все 100%», отметил заместитель градоначальника.

По его словам, процесс работ идет с опережением графиков, и по сравнению с аналогичной датой прошлого года превысил их: на 5% - по теплосетям, на 4% - по котельным, на 2% - по водопроводу, канализации и сетям электроснабжения.

Е. Аукенов уточнил, что из запланированных в этом году к реконструкции 32,4 км теплосетей уже готово к использованию 20 км или 63%.

Замакима добавил, что если в 2016 году в городе было отремонтировано и модернизировано 12,3 км теплопроводов, то в течение межотопительного периода года текущего запланировано обновить теплосетей в 2,6 раза больше.

Кроме того, готовность теплоэлектроцентралей АО «АлЭС», которые полностью обеспечены нормативным и аварийным запасами топлива, перевалила за 70%.

Как отмечается, весь ход работ по подготовке к осенне-зимнему периоду ведется под постоянным контролем акима города Алматы и будет завершен к началу отопительного сезона.