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Умер создатель российского алфавита в интернете

17 августа 2017, 14:07

KOI8-R была создана Черновым в начале 1990-х годов и стала стандартом для кодирования русской кириллицы.

Умер создатель кодировки KOI8-R для букв русского алфавита в интернете Андрей Ache Чернов. Об этом в Facebook сообщил близкий друг разработчика Евгений Буданов.

По словам Буданова, последние несколько лет Чернов тяжело болел и почти не выходил из дома, общаясь с друзьями с помощью мессенджеров. «От чего скончался, неизвестно пока, просто нашли мертвым у него дома», — отметил он.

«Реально титан, каких мало. Без малейшего преувеличения», — добавил Буданов.

KOI8-R (код обмена информации, 8 бит, для русского алфавита) была создана Черновым в начале 1990-х годов и стала стандартом для кодирования русской кириллицы. Тогда разработчик сотрудничал с первым российским провайдером «Демос», участвовал в создании «Релкома» и запускал первый интернет-канал для связи между Россией и Западом.

Источник: Lenta.ru.

Фото: blogerator.org.

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