Число трофеев Зидана во главе «Реала» оказалось равным числу поражений

За 19 месяцев ему удалось выиграть чемпионат и Суперкубок Испании, Клубный чемпионат мира, а также по два раза победить в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА

Суперкубок Испании стал для Зинедина Зидана седьмым трофеем на посту главного тренера мадридского «Реала». При этом команда потерпела семь поражений под руководством француза. На это обратил внимание ведущий телеканала Madrid TV Фили Китромилидес.





Зидан возглавил клуб в январе 2016 года. За 19 месяцев ему удалось выиграть чемпионат и Суперкубок Испании, Клубный чемпионат мира, а также по два раза победить в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, пишет Lenta.ru





В ночь на 17 августа «Реал» обыграл «Барселону» во втором матче за Суперкубок Испании со счетом 2:0. Первая встреча этих команд также завершилась победой мадридцев — 3:1. Этот трофей стал для подопечных Зидана вторым в сезоне-2017/2018. Ранее они оказались сильнее английского «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА — 2:1.





Фото: Sergio Perez / Reuters



