Госпрограмма «Нурлы жер» сдерживает цены на квартиры

В Казахстане реализуется государственная программа жилищного строительства «Нурлы жер», рассчитанная на 15 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

«При разработке программы мы проводили активные консультации с ассоциацией застройщиков, финансистов, профессиональным сообществом строителей. Естественно, мы изучали цены на рынке жилья. Хотелось бы особо отметить, из 10,5 млн кв метров жилья, которые ввели в прошлом году лишь 1,5 млн кв метров жилья - это жилье, которое построено за счет средств бюджета, на револьверной основе, возвратной основе. То есть кредитное жилье, которое предоставляется через систему Жилстройсбережений. Эти деньги возвращаются и обратно реинвестируются», - сказал вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр в Правительстве на пресс-конференции, посвященной реализации «Нурлы жер».

По его словам, реализация госпрограммы эффективно сказалась на стоимости квартир на жилищном рынке в целом - цены существенно снизились.

«Хотелось бы отметить, какой мы получили эффект? Мы получили эффект существенного снижения стоимости квадратного метра жилья в целом на рынке. Потому что в регионах у нас строиться жилье до 140 тысяч тенге квадратный метр, а Астана и Алматы и западные регионы до 180 тысяч тенге квадратный метр. Безусловно, это побудило рынок к тенденции снижения. Поэтому мы полагаем, что этот косвенный эффект мы получили», - пояснил он.

В свою очередь председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова сообщила, что также уже анализируют влияние «Нурлы жер» на строительный рынок.

«Мы уже начали проводить анализ влияния программы на рынок строительства, как вы знаете, начиная с 2004 года, у нас вводилось в эксплуатацию от 44 до 59 тысяч квартир. И только последние два года намечается большой прорыв. В 2015 году было введено 77 тысяч квартир. В 2016 - 89 тысяч, а за 5 месяцев 2017 года 37 тысяч новых квартир. Мы видим, что в результате инфляционного тартегирования, процессов, которые идут по дедолларизации в обществе, цена на недвижимость зафиксировалась в тенге и рынок не показывает роста», - уточнила она.

«Мы в ЖССБ за 5 месяцев этого года профинансировали 76% объемов выдачи ипотеки и видим что роста цен на вторичном и на первичном рынке не наблюдается. Это уникальный момент, чтобы рамках программы воспользоваться инструментами. Сейчас еще будет жилье для более высокооплачиваемых категорий. Это очень большая комплексная программа «Нурлы жер». У нас есть еще субсидирование застройщиков, 24 проекта находится в БВУ. Они строят уже более дорогое жилье, классом выше и оно тоже находится у покупателя», - добавила глава банка.

Ксения Давыдова