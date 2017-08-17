"Иртыш" возглавил Грозный из Грозного

Российский специалист Вячеслав Грозный возглавил павлодарский футбольный клуб "Иртыш", сообщает официальный ресурс этой команды.





"Сегодня в пресс-центре футбольного клуба состоялось встреча, на котором руководство клуба представило журналистам нового главного тренера команды — Вячеслава Викторовича Грозного", — говорится в сообщении официального сайта "Иртыша".





Ранее "Иртыш" тренировал болгарский специалист Димитар Димитров, но в августе на руководство обладателей бронзовых медалей прошлого сезона казахстанской премьер-лиги вышло руководство болгарского "Лудогорца", которое попросило отпустить болгарского тренера для работы с этим клубом.





Просьба была удовлетворена, и "Иртыш" на неделю остался без главного тренера. В четверг же российский специалист, начинавший тренерскую карьеру ассистентом Олега Романцева в московском "Спартаке" в 90-е годы, был представлен в качестве нового наставника павлодарской команды.





"Иртыш" — серьезный проект с большими амбициями. Мы постараемся сделать так, чтобы болельщики получали удовольствие от посещения стадиона и хотели прийти на футбол еще — это очень важный аспект. Поэтому хотелось, что бы набранные очки и качество игры соответствовали этому. Безусловно, наша главная задача — попадание в еврокубки", — цитирует сайт слова Грозного.





В еврокубки от Казахстана попадают только призеры национального первенства и обладатели (либо при определенных раскладах – финалисты) Кубка страны. Таким образом, Грозный фактически обозначил перед собой задачу попадания "Иртыша" в нынешнем сезоне в первую тройку участников КПЛ, поскольку из Кубка павлодарцы вылетели на четвертьфинальной стадии.





В настоящее время за 10 туров до окончания национального первенства "Иртыш" идет в турнирной таблице четвертым с 35 очками, отставая от идущего третьим шымкентского "Ордабасы" на шесть очков.





Последним местом работы 61-летнего Вячеслава Грозного было тбилисское "Динамо", в Казахстане он известен по работе в костанайском "Тоболе" в 2011-м – 2012 годах. Но самыми известными командами, с которыми Грозный работал, остаются бывший флагман болгарского футбола "Левски" (1998 год принес Грозному звание лучшего тренера Болгарии) и грозненский "Терек", во время работы в котором заявил о своем тренерском кредо.





Это кредо сводится к тому, что команды под руководством Грозного должны стремиться к победам в каждом матче и выкладываться на поле все 90 минут вне зависимости от счета. В первый приезд в Казахстан ему это дивидендов не принесло, "Тобол", долгое время лидировавший в розыгрыше КПЛ-2012, стал в итоге тогда лишь шестым. Насколько грозненская философия Грозного приживется в Павлодаре, покажет нынешняя осень.







