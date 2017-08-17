Биртанов: Качество работы руководителей управлений здравоохранений нужно оценивать по KPI

Качество работы руководителей управлений здравоохранений будет оцениваться по KPI. Об этом сегодня во время заседания коллегии министерства здравоохранения по итогам деятельности за первое полугодие сообщил министр Елжан Биртанов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Как видите, мы делаем акцент на стратегическом подходе и управлении. Это означает, что те меры, которые по госпрограмме правительством предусмотрены, имеют свои ключевые показатели результативности. И мы их транслируем на уровне регионов, по сути, это персональные показатели результативности начальников управления здравоохранения. Из этого следует, что они будут расцениваться как персональный KPI. Мы также уже переводим всех руководителей из подведомственных организаций, все контракты с первыми руководителями и заместителями будут в себе содержать KPI, который транслирован», - сказал он.





Как пояснил Биртанов , теперь оценка деятельности управления здравоохранения будет проходить с учетом мониторинга выполнения ведомства региональных планов, планов местных НИИ, вузов (например, по подготовке медицинских кадров) и так далее. Результаты по всем показателям будут суммироваться, так будет проходить оценка достижения или не достижения поставленных целей.





«Достигли – молодцы, перевыполнили – получаете бонусы. Эта система нами разработана, сейчас будем ее спускать. Не достигли – пусть непосредственно работодатель, акимат или министерство рассматривает, есть ли смысл с данным менеджеров продолжать работу. При этом контракты с руководителями не должны превышать 3 лет. Мы соответствующие изменения в законодательстве готовим и квалификационные требования», - сказал министр.





Помимо этого, работа руководителя будет ежегодно оцениваться по KPI. Продлить контракт руководитель сможет только в случае соответствия квалификационным требованиям и выполнения поставленных задач.





«А если он не выполнял поставленные задачи, то я не вижу смысла продолжать, благо менеджеров с хорошим образованием сейчас хватает», - добавил он.





«Второе, что нужно делать, обеспечить транспарентность индикаторов, поэтому мы все индикаторы публикуем на сайте министерства, и в разрезе регионов они будут публиковаться нами».





Он также дал поручение управлениям здравоохранения разработать внедрить до конца 2017 года систему стратегического планирования, чтобы каждая больница и поликлиника взяла на себя обязательства по достижению индикаторов «Денсаулык».





«До конца года мы должны это проработать и индикаторы эти посадить в планы развития каждого предприятия, и каждый руководитель должен нести ответственность. Все инструменты управленческие для этого есть. Просто быть назначенным и работать не надо. Каждый должен понимать, для чего он на этом месте, для каких конкретных целей», - заключил Биртанов.





Татьяна Ковалева, Астана

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