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Франкфуртский автосалон пропустят 9 автобрендов

17 августа 2017, 15:37

Отказавшиеся марки, впрочем, объединены в четыре автоконцерна.

Девять крупных автомобильных марок не будут принимать участие в крупнейшей европейской автомобильной выставке этого года – автосалоне во Франкфурте, который пройдет в сентябре 2017. Как пишет Automotive News, на их долю приходится 20% продаж автомобилей в Европе.

Отказавшиеся марки, впрочем, объединены в четыре автоконцерна. Так во Франкфурт не приедут французы из PSA – Peugeot, Citroen и DS. Кроме того, мероприятие пропустят марки FCA – Fiat, Alfa Romeo и Jeep. Не будет там и японцев Nissan и Mitsubishi, которые недавно также объединились. Наконец, автосалон уже традиционно пропустит Volvo – шведы еще несколько лет назад решили игнорировать подобные мероприятия.

По мнению экспертов, отказ связан с тем, что в автоконцернах больше не видят связи между высокими расходами на участие в топовых выставках и реальным ростом продаж автомобилей. Покупатели все чаще узнают о новинках в Интернете, а не на автосалонах. В итоге компаниям выгоднее потратиться на участие в каких-либо локальных фестивалях (вроде фестиваля скорости в британском Гудвуде) – это обходится гораздо дешевле и привлекает большее внимание публики.

Текст: Стас Смолин
Фото: IAA

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